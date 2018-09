Power supply suspension tomorrow for maintenance work

By Express News Service

CHENNAI :For carrying out maintenance work, power supply will be suspended on September 29 from 9am to 4pm in: Tambaram: MES Road, Velachery Main Road, Rajendra Nagar, Adhi Nagar, Solomon St, Club Road. Radha Nagar: Ganapathipuram, Barathipuram, Royapet, AGS colony, AK Nagar, Kumarapuram, Periyar Nagar, Kurinji Nagar, Senthil Nagar, Subash Nagar, Radha Nagar, Nemelichery. Manali New Town: Rajiv Gandhi Nagar, Vaikkadu 200ft Road, Ponneri High Road. Esplanade : Moore Street, Second Line Beach. Seven Wells: Seven wells St, Shanmuga mudali St, Ramalingam St, I and IInd Narayana St, Varathu Iyer St, Dharmaraja 1st and 2nd St, Mint St, Irusappan St, Amman koil St, Nattu Pillaiyar St, Krishna Iyer St, Arumugam St, Govindhappa Naicken St, M.K. Garden, Seenu Mudali St, Seenu Iyer St, Girigori St, Veerasamy St, Paramananthan St, Periyanna St, Barracks St, PV Iyer St, Sambu Iyer St, Thatha Muthiyappan St, Varadha Muthiyappan St, Ramakrishnan St, PG Church St, BRN Garden, Shanmuga Mudali St, Pidariyar St, Shanmugarayan St, Mylai Periyathambi St, Davidson St, Meera Lebbai St,

Thaiappan St, Asirvathapuram, Hacker Jockson St, Jill St, Coral Merchant St, Shanmugamudali St, PG Church St, Sadaiappa St, Ramasamy St, Malayappan St, Acharappan St, Xavier St, Mint St, Mangammal St and lane, Vaithiyanathan St, Seven Wells St, K.N.Agaraharam, Kuppaiya St, Venkatramman St, Kondaliyer St, Muthu Naicken St, Athiyappan St, Acharappan St, K.N. Tank St, Kuppier St, Ayaloor Muthaiya St, Amman Koil St, Muthukrishnan St, Peddhu Naicken St, LC Mudali St, TR Mudali St, Amman koil I lane, Amman Koil 2nd lane. Gummidipoondi and Ponneri: Gummidipoondi Sipcot SS.I, II, III and IV Industrial Complex area, Gummidipoondi Bazaar, New Gummidipoondi, Bypass Road, Ma.Po.Si.

Nagar, Chithala Kuppam, S.R. Kandigai, GP Kandikai, Papamkuppam, Chitrarajakandigai, Madarapakkam, Shirupuzhal Pettai, part of Poovalambedu, GR Kandigai, Kayalarmedu, Elavoor, Pethikuppam Village, Sunnambukulam, Arani, Elavambedu, Sompattu, Puduvoyal, Panjetty, Peravallur, Kavarapettai, Chinnambedu, Durainallur, Arasur, Anupparnpattu, AR Palayam, Aladu, Perumbedu, Venbakkam, Ponneri, Kodur, Medur, Pulicat, Arasur, Annamalaicherry, Devambedu, Agaram, Kallore, Poongulam, Seganiyam, Rakkampalayam. Iyyappanthangal: Iyyappanthangal, Mangadu, part of Krishna Nagar.