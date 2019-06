South Central Railway to run 94 special trains in July

By Express News Service

VIJAYAWADA: South Central Railway (SCR) will run 94 special trains in Machilipatnam-Secunderabad, Narsapur-Hyderabad, Hyderabad-Vijayawada, Tirupati -Nagarsol, H S Nanded-Tirupati, Kacheguda-Kakinada Town, Kakinada Town-Kurnool City, Kakinada Town-Raichur and Tirupati-Kakinada Town-Renigunta routes in July. All the trains will run via Vijayawada and Guntur.

The trains are 07049 Machilipatnam-Secunderabad special, 07258 Narsapur-Hyderabad special, 07257 Hyderabad-Vijayawada special, 07417 Tirupati-Nagarsol special, 07425 Kacheguda-Kakinada Town special and 07237 Kakinada Town-Kurnool City special.