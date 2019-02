List of missing security personnel after the Pulwama terror attack

By Online Desk

In a first-of-its-kind attack in Kashmir, an SUV packed with explosives targeted a convoy ferrying Central Reserve Police Force (CRPF) jawans of the 76 Battalion from Jammu to Srinagar, killing at least 43 soldiers on Thursday. Thirty-six other jawans are battling for their lives in hospital. The Jaish-e-Mohammed (JeM) claimed responsibility for the attack.

List of missing personnel of KOS , Jammu and SNR Sector after an IED Explosion on Convoy at Lethpora, Pulwama dated 14/02/19

Sl no Rank Name Unit Sector Belongs to Ct/Gd Rathod Nitin Shivaji 03 rd Bn KOS Maharashtra Ct/Gd Bhagirathi Singh 45 Bn KOS Rajsthan Ct/Gd Virendra singh 45 Bn KOS Uttrakhand HC/RO Awadhesh Kumar Yadav 45Bn KOS UP Ct/Gd Ratan Kumar Thakur 45 Bn KOS Bihar Ct/Dvr Pankaj Kumar Tripathi 53 Bn KOS UP Ct/Gd Jeet Ram 92 Bn KOS Rajasthan Ct/Wm Amit kumar 92 Bn KOS UP Ct/Bug Vijay kr Mourya 92 Bn Kos UP Ct/Gd Kulwinder singh 92 Bn KOS Punjab HC/Gd Maneswar Basumatari 98 Bn KOS Assam ASI/GD Mohan Lal 110 Bn KOS Uttrakhand HC/GD Sanjay Kumar Sinha 176 KOS Bihar Hc/Gd Ram Vakeel 176 Bn KOS UP HC/GD Naseer Ahmad 76 Bn JMU J&K HC/DVR Jaimal Singh 76 Bn JMU Punjab CT/GD Sukhjinder Singh 76 Bn JMU Punjab CT/Bug Tilak Raj 76 Bn JMU Himachal Pradesh CT/GD RohitashLamba 76 Bn JMU Rajasthan HC/GD Vijay Soreng 82 Bn SNR Jharkhand Ct/GD Vasantha Kumar V.V. 82 Bn SNR Kerala Ct/GD Subramanian G. 82 Bn SNR Tamilnadu Ct/GD Guru H 82 Bn SNR Karnataka HC/Crypto Narayan LalGurjar 118 Bn SNR Rajasthan CT/GD Mahesh Kumar 118 Bn SNR AUttar Pradesh CT/GD Pradeep Kumar 21 Bn SNR UP HC/GD HemrajMeena 61 Bn SNR Rajasthan HC/GD P.K.Sahoo 61 Bn SNR Odisha CT/GD Ramesh Yadav 61 Bn SNR UP HC/GD Sanjay Rajput 115 Bn SNR Maharashtra Ct/Cook Koushal Kumar Rawat 115 Bn SNR Uttar Pradesh Ct/GD Pradeep Singh 115 Bn SNR Uttar Pradesh Ct/GD ShyamBabu 115 Bn SNR Uttar Pradesh Ct/GD Ajit Kumar Azad 115 Bn SNR Uttar Pradesh CT/WC Maninder SinghAttri 75 Bn SNR Punjab HC/GD BabluSantra 35 Bn SNR West Bengal Ct/GD Ashvni Kumar Kaochi 35 Bn SNR Madhya Pradesh