DD MALAYALAM DD MALAYALAM 19.00 VARTHAKAL 19.30 SABARIMALA VISHESHANGAL 19.35 VARTHAMANAKAALAM 20.30 BOLD & BEAUTIFUL 21.00 SABARIMALA VISHESHANGAL 21.05 CAMPUS FESTIVAL 21.30 BEAT THE FLOOR 22.00 CUISINE SHOW 22.30 KILIVATHIL 23.00 CHEMBAI MUSIC FESTIVAL, 2017 VOCAL BY SHRI ANAYADI MANI, PADMASUGUNAVANAM, PARTHASARADHIPURAM VISWANATHA PILLAI & SMT. SUKUMARI NARENDRA MENON 00.00 VARTHAMANAKAALAM 01.00 BOLD & BEAUTIFUL 01.30 GAZAL 02.00 CAROL SONGS 02.30 CLASSICAL MUSIC - VEENA BY S. RUGMINI GOPALAKRISHNAN 03.00 BEAT THE FLOOR 03.30 DD ARCHIVES- MOHINIYATTAM BY NEENA PRASAD 04.00 CLASSICAL DANCE - BHARATHANATYAM BY MEERA SREENARAYANAN 04.30 MUSIC PROGRAMME 05.00 CHEMBAI MUSIC FESTIVAL VOCAL BY SHRI ANAYADI MANI, PADMASUGUNAVANAM, PARTHASARADHIPURAM VISWANATHA PILLAI & SMT. SUKUMARI NARENDRAMENON.

PTI BS RBS .

This is unedited, unformatted feed from the Press Trust of India wire.