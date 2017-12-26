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By PTI | Published: 26th December 2017 12:21 PM |
Last Updated: 26th December 2017 12:16 PM | A+A A- |
DD-1 & PODHIGAI DD-1 & PODHIGAI 1500 SEIDHI VIMARSANAM 1530 ENTHAIYUM THAAYUM 1600 SEIDHIGAL 1605 PENNAALAE EDHUVUM MUDIYUM 1630 MANNIN MADIYIL 1700 SEIDHIGAL 1705 THE MATHS FACTOR 1730 PON VILAIYUM BHOOMI 1800 BHAKTHI MAALAI 1830 AALAYA DARISANAM 1845 VANIGA THAGAVALGAL PODHIGAI 1900 SEIDHIGAL 1905 PUDHUSO PUDHUSU 1930 WISE SPICE -SCIENCE PROGRAMME 2000 SEIDHIGAL 2030 KUYIL THOPPU 2200 SEIDHIGAL 2215 FEATURE FILM IN TAMIL.
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