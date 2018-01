Pune, Jan 03 (PTI) Following are the temperatures Pune, Jan 03 (PTI) Following are the temperatures issued by observatory recorded at 0830hrs today.

Station Max Min Rain 24 Total Departure Abu -1.4 0.0 0.0 -0.9 Ahmedabad 26.4 12.5 0.0 0.0 -0.3 Ahmednagar 0.0 0.0 0.0 Ajmer 24.2 5.0 0.0 0.0 -0.1 Akola 30.8 11.6 0.0 0.0 0.0 Allahabad 13.8 6.8 0.0 0.0 -1.1 Alapuzha 33.4 23.4 0.0 0.0 -2.3 Ambala 12.9 8.0 0.0 0.0 -3.2 Amraoti 29.4 12.4 0.0 0.0 -0.7 Anantpur 33.2 17.1 0.0 0.0 -0.3 Aurangabad 28.3 12.2 0.0 0.0 0.0 Bengaluru 29.0 18.4 0.0 0.0 -0.4 Bareilly 16.2 7.3 0.0 0.0 -1.7 Bellary 33.0 17.0 0.0 0.0 0.0 Bhavnagar 27.1 15.0 0.0 0.0 -0.2 Bhira 14.0 0.0 0.0 0.0 Bhopal 23.2 7.7 0.0 0.0 -0.7 Bhubaneshwar 28.3 11.9 0.0 0.0 -2.0 Bhuj 29.0 10.7 0.0 0.0 -0.1 Chennai 30.6 22.0 0.0 0.0 -3.5 Cherrapunji 20.0 9.1 0.0 0.0 -0.6 Dehra Dun 23.1 5.2 0.0 0.0 -4.5 Gangtok 14.9 5.5 0.0 0.0 -2.5 Guwahati 26.4 13.6 0.8 0.8 0.1 Gaya 18.8 5.8 0.0 0.0 -0.7 Gorakhpur 16.5 7.4 0.0 0.0 -1.8 Gulbarga 32.6 17.2 0.0 0.0 -0.7 Gwalior 19.4 7.0 0.0 0.0 -0.9 Hanamkonda 30.5 18.0 0.0 0.0 -1.9 Harnai 29.0 19.6 0.0 0.0 0.0 Honavar 30.2 18.1 0.0 0.0 0.0 Hyderabad 29.6 16.9 0.0 0.0 -0.2 Imphal 20.4 12.5 0.0 0.0 -0.3 Indore 23.6 8.0 0.0 0.0 -0.9 Jabalpur 23.5 8.3 0.0 0.0 -1.1 Jaipur 22.7 6.1 0.0 0.0 -0.5 Jammu 19.8 4.3 0.0 0.0 -3.9 Jamshedpur 26.5 9.6 0.0 0.0 -0.6 Kadapa 18.5 0.0 0.0 -0.6 Kakinada 29.7 20.0 0.0 0.0 -3.0 Kanpur 16.6 5.6 0.0 0.0 -1.0 Khandwa 27.1 10.0 0.0 0.0 -0.6 Kochi 31.8 23.4 0.0 0.0 -2.4 Kodaikanal 19.1 7.7 0.0 0.0 -1.9 Kolhapur 30.0 15.3 0.0 0.0 0.0 Kolkata 25.6 13.7 0.0 0.0 -0.5 Koyamutthur 32.6 21.7 0.0 0.0 -1.6 Kozhikode 34.8 22.2 0.0 0.0 -0.9 (MORE) PTI BAS BAS .

