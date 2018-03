CHENNAI: TSPA’s D Adhithya was the only record breaker on Day 1 of the 33rd sub-junior and 43rd junior state aquatic championship being held at the Velachery Aquatic Complex here.

Results: Boys: Group 1: 200m Freestyle: 1. VS Gokulnath (SDAT Dolphin) 02’04.41s, 2. Selva Prasanna (SDAT Madurai) 02’09.31s, 3. TR Toshid (Turtles) 02’10.90s. 400m Freestyle: 1. S Aswathaaman (Turtles) 04’21.57s, 2. Gokulnath 04’33.78s, 3. MS Charan (Turtles) 04’37.72s. 100m Backstroke: 1. AA Deepankar (Turtles) 01’04.53s, 2. S Shivashankar (Turtles) 01’04.55s, 3. Richard Singh (TDSA Tirunelveli) 01’07.27s. 100m Breaststroke: 1. Nithya Anand (TSPA) 01’09.72s, 2. Richard 01’14.34s, 3. Arun Saji (SDAT Kanyakumari) 01’14.69s. 200m Butterfly: 1. Shivashankar 02’17.16s, 2. Charan 02’27.30s, 3. S Dinesh (TSPA) 02’29.87s. Group 2: 200m Freestyle: 1. Kausik Victo (TDSA Tirunelveli) 02’09.94s, 2. V Leonard (TDSA Tirunelveli) 02’13.10s, 3. P Vikkas (SDAT Madurai) 02’13.15s. 400m Freestyle: 1. Vikkas 04’41.43s, 2. Leonard 04’41.47s, 3. Harish Balaji (Chennai Corpn) 05’01.41s. 100m Backstroke: 1. Kausik 01’07.60s, 2. V Vinayak (SDAT Velachery) 01’11.44s, 3. Devesh Krishnan (SDAT Shakthi) 01’13.77s. 200m Butterfly: 1. D Adhithya (TSPA) 02’17.38s, NMR, 2. P Raghul (TSPA) 02’33.38s, 3. Akash Navin (TSPA) 02’35.72s. Group 3: 200m Freestyle: 1. Krishna Pranav (ORCA) 02’29.20s, 2. KS Sukesh (SDAT Dolphin) 02’33.12s, 3. R Amperisvar (SDAT Trichy) 02’34.74s. 100m Backstroke: 1. BS Dhevdharsan (SDAT Velachery) 01’19.54s, 2. M Soban (Turtles) 01’22.03s, 3. Praveen Kumar (SDAT Kanyakumari) 01’22.40s. 50m Butterfly: 1. P Sanjay (TSPA) 00’33.10s, 2. KS Sukesh (SDAT Dolphin) 00’33.27s, 3. PL Siddarth (SDAT Ramnad) 00’34.48s.

Girls: Group 1: 200m Freestyle: 1. Bhavika Dugar (Jenny’s) 02’18.46s, 2. Aishwarya Selvakumar (Turtles) 02’22.70s, 3. Sharon Mary Cherian (ORCA) 02’25.35s. 400m Freestyle: 1. Bhavika 04’46.88s, 2. Aishwarya 04’59.29s, 3. Sharon 05’01.21. 100m Backstroke: 1. Nivya Raja (Turtles) 01’11.25s, 2. A Kaavyashri (Waves) 01’13.89s, 3. S R Aaveline (ORCA) 01’16.32s. 100m Breaststroke: 1. B Preethi (ORCA) 01’22.40s, 2. Ipshita Balaji (SDAT Dolphin) 01’25.55s, 3. L Swaeta (FSA) 01’26.55s. 200m Butterfly: 1. S Umadevi (TSPA) 02’47.05s, 2. Sruthi Mol (ORCA) 02’57.00s, 3. Devi Maharasi (TDSA Tirunelveli) 02’59.62s. Group 2: 200m Freestyle: 1. V Varsha (Chennai Corpn) 02’24.54s, 2. V Jothi (NLC) 02’29.34s, 3. A Jenimol (SDAT Kanyakumari) 02’29.93s. 400m Freestyle: 1. Janhavi Girish (Turtles) 05’10.88s, 2. Jothi 05’14.92s, 3. Jenimol 05’19.31. 100m Backstroke: 1. R Jaahnavi (TSPA) 01’12.91s, 2. Ahana Thakur (Turtles) 01’14.20s, 3. Madhumitha Sriram (Waves) 01’17.77s. 100m Breaststroke: 1. S Kaviya (SDAT Dolphin) 01’26.03s, 2. Mohitha Shree (TSPA) 01’27.64s, 3. CL Keerthana (TSPA) 01’28.62s. 200m Butterfly: 1. Varsha 02’52.16s, 2. J Jhaasri (SDAT Trichy) 03’01.41s, 3. VKR Nivedhita (Turtles) 03’02.63s. Group 3: 200m Freestyle: 1. DS Srenethi (TSN Swim Club) 02’28.77s, 2. S Kaviya (Turtles) 02’34.60s, 3. Swarna Harith (Marina) 02’38.53s. 100m Backstroke: 1. S Janani (SDAT Velachery) 01’18.18s, 2. S Sandhya (TSN Swim Club) 01’20.68s, 3. Swarna 01’24.50s. 50m Butterfly: 1. UG Sagarika (SDAT Trichy) 00’34.11s, 2. Disha Sharma (SDAT Dolphin) 00’34.44s, 3. K Mugilavanika (SDAT Madurai) 00’34.62s.