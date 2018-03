The following is the scoreboard of day two of the first Test between India and South Africa at the Wanderers here Thursday.

India 1st innings

Murali Vijay c de Villiers b Morkel 6

Shikhar Dhawan c Imran Tahir b Steyn 13

Cheteshwar Pujara run out (Imran Tahir/Amla) 25

Virat Kohli c Duminy b Kallis 119

Rohit Sharma c de Villiers b Philander 14

Ajinkya Rahane c de Villiers b Philander 47

Mahendra Singh Dhoni c de Villiers b Morkel 19

Ravichandran Ashwin not out 11

Zaheer Khan lbw Philander 0

Ishant Sharma b Philander 0

Mohammed Shami b Morkel 0

Extras (b 4, lb 6, w 14, nb 2) 26

Total (all out in 103 overs) 280

Fall of wickets: 1-17 (Dhawan, 8.6 overs), 2-24 (Vijay, 15.1), 3-113 (Pujara, 42.4), 4-151 (Rohit Sharma, 53.2), 5-219 (Kohli, 75.3), 6-264 (Dhoni, 98.6), 7-264 (Rahane, 99.4), 8-264 (Khan, 99.5), 9-278 (Ishant Sharma, 101.6)

Bowling:

Dale Steyn 26-7-61-1

Vernon Philander 27-6-61-4

Morne Morkel 23-12-34-3

Jacques Kallis 14-4-37-1

Imran Tahir 8-0-47-0

Jean Paul Duminy 5-0-30-0

South Africa 1st innings:

Graeme Smith lbw Khan 68

Alviro Petersen lbw Ishant Sharma 21

Hashim Amla b Ishant Sharma 36

Jacques Kallis lbw Ishant Sharma 0

AB de Villiers lbw Mohammed Shami 13

Jean Paul Duminy c Vijay b Mohammed Shami 2

Faf du Plessis batting 17

Vernon Philander batting 48

Total (6 wickets, 66 overs) 213

Fall of wickets 1-37 (Petersen, 13.1 overs), 2-130 (Amla, 38.1), 3-130 (Kallis, 38.2), 4-130 (Smith, 39.3), 5-145 (Duminy, 44.1), 6-146 (de Villiers, 44.3)

Bowling:

Zaheer Khan 22-4-72-1

Mohammed Shami 18-3-48-2

Ishant Sharma 20-4-64-3

Ravichandran Ashwin 6-0-25-0