St Bede’s win Chennai leg of Junior Super Kings C’ship

By Express News Service

CHENNAI : St Bede’s beat Santhome by 97 runs to win the Chennai phase of Junior Super Kings inter-school T20 championship on Saturday.

Brief scores (final): St Bede’s 202/1 in 20 ovs (Vignesh S Iyer 101, M Mithul Raj 95 n.o) bt Santhome 105/9 in 20 ovs. MoM: Vignesh S Iyer.

Special awards: Best batsman: J Ajay Chetan (Santhome); Best bowler: V Sajeev Kumar (Santhome); Player of the Tournament: M Mithul Raj (St Bede’s).

Tamil Nadu sailors shine in junior nationals

Tamil Nadu pairs of Navyn Prabhakar and Neelanand R, and Chitresh Thatha and Aniketh Rajaram came first and third in 420 Class on the penultimate day of YAI Junior National Sailing Championship. State-mate Nithya Balachander was third in Laser 4.7.

Results: 420 Class: 1. Navyn Prabhakar/Neelanand R (TN); 2. Binoon M/Pilli Akhil (Karnataka); 3. Chitresh Thatha/Aniketh Rajaram (TN). Laser 4.7: 1. Harshita Tomar (MP); 2. H Nagireddy (Karnataka); 3. Nithya Balachander (TN). 29er: 1. S Gagan/Abhishek Kumar Pandey (Karnataka); 2. Ashish Vishwakarma/Alankar Suryawanshi (MP); 3. Jayalakshmi Sundaravadivel/Ashwin Murali (TN). Opti Main Fleet: 1. Vijay Kumar S (Karnataka); 2. Uma Chouhan (MP); 3. Chunnu Kumar (Karnataka). Laser Radial: 1. Ramya S (Maharashtra); 2. Govind Bairagi (MP); 3. Satish Yadav (MP); RS One: 1. Russell Lobo (Goa); 2. Sathiya Sudhan (Karnataka); 3. Rahul Chaudhary (Goa).