CHENNAI: Pudukottai district were bundled out for nine runs by Thiruvallur district in a TNCA inter-districts T20 tournament for SS Rajan Trophy here on Monday. Thiruvallur’s R Rohit Ram and R Srivatsan took five wickets each to help their team register a 10-wicket win.

Brief scores: Pudukottai 9 in 8.3 ovs (R Rohith Ram 5/2, R Srivatsan 5/1) lost to Thiruvallur 15/0 in 1.1 ovs. Dindigul 145/9 in 20 ovs (M Karthik Saran 41 n.o; C Sarath Kumar 3/33) bt Tiruchirapalli 118/9 in 20 ovs (V Hanoosh Vijayan 30 n.o.). Madurai 148/5 in 20 ovs (A Syed Aziz 62, N Thirumurugan 42) btRamanathapuram 143/8 in 20 ovs (S Chinna Maruthu 41). Tiruvarur 63 in 15.3 ovs (Parthasarathy Sundaram 3/11) lost to Sivagangai 67/5 in 12 ovs (R Raghavan 42; K Surendar 3/12). Dharmapuri 109/6 in 20 ovs lost to Kancheepuram 110/2 in 14.2 ovs (R Srinivasan 36 n.o.). Pondicherry 198/5 in 20 ovs (S Dhinesh 44, D Jayanan 64) bt Nilgiris 92 in 18.2 ovs. Nagapattinam 148/8 in 20 ovs (S Siddharth 87; V Suresh Kumar 3/17) bt Namakkal 123/8 in 20 ovs (N Suresh 64; T Vigneshpathy 4/19). Tirunelveli 125/7 in 20 ovs (Sibi Rajendran 50 n.o.) lost to Thoothukudi 126/5 in 17.5 ovs (V Santha­nasekar 59).

Coimbatore 170/9 in 20 ovs (Huzefa M Patel 48; M Sakthivel 4/39) bt Perambalur 158/6 in 20 ovs (N Niranjan 64, R Prabakaran 40). Erode 151/9 in 20 ovs (N Gopi 4/29) lost to Karur 152/7 in 19.4 ovs (T Aravinth 42). Salem 173/4 in 20 ovs (R Amith Singh 40 n.o.) bt Tiruvannamalai 92/6 in 20 ovs. Thanjavur 193/6 in 20 ovs (R Vivek 57 n.o; R Sasidharan 3/19) btCuddalore 88 in 15.5 ovs (MP Rajesh 3/7). Vellore 161/5 in 20 ovs (MA Atheeq UR Rahman 67, R Dinesh 41) bt Krishnagiri 121 in 17.5 ovs (MS Sivakumar 3/29).