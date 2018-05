Alexander claims six, thrash SRF RC by four wickets

By Express News Service

CHENNAI : D Alexander David Raj’s 6/36 helped Wheels India RC thrash SRF RC by four wickets in a TNCA-Thiruvallur DCA league third division match.

Brief scores: Division III: SRF RC 81 in 17.1 ovs (D Alexander David Raj 6/36) lost to Wheels India RC 83/6 in 15.5 ovs (N Kumar 3/18). Gopu Memorial T20 tournament: Ambattur CC 135/7 in 20 ovs (K Abhijith 52) bt Korattur CC 115/6 in 20 ovs (SG Karneswaran 4/10). Standard CC 191/5 in 20 ovs (V Dinesh Kumar 72, D Prashanth Prabhu 35 n.o, R Rohitram 35) bt Mugappair CC 107/5 in 20 ovs (U Rubesh 59). Seshadri MCC 121 in 19 ovs (C Chandra Kumar 3/17, J Diwakar 3/29) bt IEC RC 75 in 16.1 ovs (A Veera Babu 4/12).

Thiruthani CC 135/8 in 20 ovs (R Karthikeyan 31; V Yuvaraj 4/31) lost to Classic CC 137/7 in 18.1 ovs (P Manigandan 31, R Sathish Kumar 28; K Nagaraj 4/24). 14th Lucas TVS Thiruvallur DCA Trophy: Group A: India Japan Lighting 67 in 15.4 ovs (Pawan Chandra Kandpal 3/15, K Sridhar 3/23) lost to Ashok Leyland Ennore 68/2 in 10 ovs (BM Balu Rajkumar 35). Group B: Heavy Vehicles Factory 69 in 20.2 ovs (V Hariharan 6/28) lost to Lucas TVS 73/9 in 23 ovs (Jayaprakash Narayanan 5/15).