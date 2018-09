Ashwin’s ton guides Alwarpet to victory

By Express News Service

CHENNAI: Ashwin Venkataraman’s century (117) helped Alwarpet beat CromBest by 74 runs in the VA Parthasarathy Memorial Trophy limited-over tournament. Muhammed Khan supported Ashwin well with 54 runs.

Brief scores: At Southern Railway: Vijay CC 150 in 33.1 ovs (N Jagadeesan 49; Anton Subikshan 3/38, M Ganesh Moorthi 3/25) bt MCC 144 in 33.4 ovs (U Sasidev 41, Akshay Srinivasan 36; CV Varun 3/20). Points: Vijay 4 (30); MCC 0 (28). At MAC: Nelson 185 in 50 ovs (Anand Subramanian 45; PS Raghul 4/37) bt Grand Slam 136 in 43 ovs (Shoaib Khan 4/24). Points: Nelson 4 (24); Grand Slam 0 (22). At TI Murugappa: Jolly Rovers 248 in 44.1 ovs (M Kaushik Gandhi 94, B Indrajith 62; V Naresh Babu 3/29) lost to TI Cycles 250/9 in 49.3 ovs (Adhithya Giridhar 60, R Ananth 58; R Sonu Yadav 3/20).

Points: Cycles 4 (8); Rovers 0 (30). At IIT Chemplast: Alwarpet 282/6 in 50 ovs (Ashwin Venkataraman 117, Muhammed Khan 54; MV Vishal Sundar 3/55) bt CromBest 208/6 in 50 ovs (Kaushik Ram 61, Vignesh Iyer 52). Points: Alwarpet 4 (20); CromBest 0 (8). At SSN: (42 ovs per side): Young Stars 148/9 in 42 ovs lost to Globe Trotters 151/3 in 32.4 ovs (C Hari Nishaanth 75 n.o.). Points: Trotters 4 (32); Stars 0 (22). At SRMC: (39 ovs a side): India Pistons 198 in 37.4 ovs (Ganapathi Chandrasekar 46, Maan K Bafna 49) bt MRC ‘A’ 185 in 37.2 ovs (Aditya Barooah 52, M Ashwin 40). Points: Pistons 4 (22); MRC 0 (18).