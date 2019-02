Piyush Chawla and Chandrasekar bowl Jolly Rovers to innings victory against CromBest

By Express News Service

CHENNAI: Piyush Chawla (4/33) and DT Chandrasekar (4/19) helped Jolly Rovers beat CromBest by an innings and 149 runs with a day to spare in a TNCA Senior Division league match on Thursday. Chawla completed a match haul of 10 for 72.

At IC-Guru Nanak: Vijay CC 407 (L Suryapprakash 147, Sandeep Warrier 5/66) vs Alwarpet CC 160/2 (R Kavin 61, Swapnil Gugale 56 n.o).

At IIT-Chemplast: CromBest 116 & 84 (DT Chandrasekar 4/19, Piyush Chawla 4/33) lost to Jolly Rovers 347/7 decl (B Indrajith 87, B Aparajith 79, R Sathish 62, GR Manish 3/114).

At MRF-Pachaiyappa’s: Grand Slam 483/9 decl (V Maaruthi Raghav 103 n.o, M Abhinav 62, H Trilok Nag 3/63) vs Globe Trotters 122/3.

At SSN: India Pistons 448/9 decl (Rajat Paliwal 181, Ganapathi Chandrasekar 109, R Silambarasan 5/105) vs Young Stars 123/2 (R Sathyanarayan 54).

At MAC: Nelson 383 (Anand Subramanian 56, S Suresh Kumar 4/87, J Jabez Moses 3/57) vs MCC 135/3 (S Suresh Kumar 77 n.o).

At Murugappa: MRC A 393 (R Srinivasan 151 n.o, ME Yazh Arun Mozhi 58, D Rahul 4/125, SS Jasvanth 3/107) vs TI Cycles 177/8 (R Ashwin 3/33).

Rohan stars in St Bede’s win

S Rohan’s 102 helped St Bede’s beat Maharishi Vidya Mandir B in the TNCA City Schools Under-14 tournament for the B Somasundaram Trophy.

Brief scores: St Bede’s AIHSS 283/3 in 30 ovs (S Rohan 102, R Pravin 51, V Varshith 44) bt Maharishi Vidya Mandir B 37 in 15.1 ovs (LV Arjun 3/3).

St Patrick’s AIHSS200/5 in 30 ovs (S Karthikeyan 77 n.o, Rohan Raj 36, M Rushil Kumar 35) bt Chettinad Hari Shree Vidyalayam 87 in 28.2 ovs (GG Harish Aadithiya 3/22).

Don Bosco MHSS A 167/3 in 30 ovs (Ambrish 45 n.o, Kamalesh 35 n.o) bt Ramachandraa Public School 79 in 23.2 ovs (C Lal Sangith 3/13, BS Likesh 4/11).

DAV Boys SSS 97/6 in 30 ovs (Laksh 34) lost to PSBB Millennium School 98/4 in 18.2 ovs (Mithil 34, Shashank 40).

Chinmaya Vidyalaya 80/9 in 30 ovs (V Sri Hari 3/8) lost to SBOA School & Jr College 81/2 in 17 ovs (Sanjai Solairaja 32).

Kola Perumal Chetty Vaishnav SSS 118/5 in 23 ovs (V Avikshit 55, R Prayath 32) lost to Santhome HSS 120/2 in 15 ovs (VS Karthick Manikandan 64 n.o).

Bhavans Rajaji Vidyashram 144 in 29.4 ovs (B Chinmay 33) bt Don Bosco MHSS B 59 in 13.3 ovs (S Rohan 3/12).

DAV Public School A 250/3 in 30 ovs (RA Nithish 96 n.o, V Shrijith 58) bt GRT Mahalakshmi Vidyalaya MHSS 80 in 27.3 ovs (N Kapilesh 3/9, S Akilesh 3/15).

AVM Rajeswari 208/2 in 30 ovs (Seshadhri G Sendil 106 n.o, N Gowri Shankar 76) bt Chinmaya Vidyalaya 91/7 in 30 ovs (A Aashuthosh 35, K Shirish 3/8).

Everwin MHSS 48 in 16 ovs (A Mohammed Affan 3/9, A Muhammed Shayaas 4/20) lost to St John’s Public School 50/4 in 14.3 ovs.