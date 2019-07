Thirushkamini shines as Green Invaders post win

By Express News Service

CHENNAI: MD Thirushkamini’s 90 helped Green Invaders beat Blue Avengers in the TNCA women’s league for Freyer trophy.

Brief scores: Red Rangers 81 in 29.4 ovs (N Sarathy Priya 3/4) lost to White Warriors 82/2 in 19.5 ovs (S Pavithra 62). Blue Avengers 120 in 35 ovs (M Revathi 5/18, E Gomathi Rajan 4/13) lost to Green Invaders 122 for no loss in 18.3 ovs (MD Thirushkamini 90). Yellow Challengers 247/5 in 50 ovs (D Hemalatha 67) bt Silver Strikers 164 in 37.4 ovs (L Nethra 88).

Sivaji cracks ton

Sree Sivaji’s century helped Districts I post 292 for 8 against Districts II on the first day of the TNCA round robin U-14 meet.

Brief scores: Districts I 292/8 in 90 ovs (R Sree Sivaji 130, B Siddarth Kumar 60, K Nirmal Kumar 42, J Jai Simha 4/80, M Vijayaraman 3/72) vs Districts 23/1 in 14 ovs.

Santhosh advances

R Santhosh Kumar of Jawahar beat V Malesh Kumar 11-6, 13-11, 5-11, 11-5 at the Sonplas 4th TN state ranking table tennis meet.

Quarters: Boys: R Santhosh Kumar (Jawahar) bt V Malesh Kumar (Jawahar) 11-6, 13-11, 5-11, 11-5; Sri Sai (KTTC) bt Anas Irshad (CTTF) 11-7, 13-11, 11-3; A Srik­ri­sh­na (CTTF) bt P Raghuram (Vinwin) 11-13, 11-9, 11-2, 11-9; D Vishwa (KTTC) bt G Varun (SBOA) 11-7, 9-11, 11-8, 7-11, 11-6. Girls: VS Kokila (RTTA) bt V Kowshika (Jawahar) 11-9, 11-9, 11-8; B Kavya Shree (Jawahar) bt Glady Flora (CTTF) 12-10, 11-8, 8-11, 11- 9; S Selena Deepthi (Jaw­ahar) bt S Hrithika (LTTA) 11-5, 11-9, 11-9; M Nithya Shree (CH Ach) bt Yashini (Jawahar) 7-11, 11-7, 11-8, 5-11, 13-11.