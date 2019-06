Praveen’s six-wicket haul helps Kancheepuram win

By Express News Service

CHENNAI: Riding on S Ricky Praveen’s 6 for 29, Kancheepuram defeated Coimbatore by 12 runs in the TNCA inter-district U-19 tournament.

Brief scores: Kancheepuram 154 in 48.2 ovs (R Yash 31, Pranav Kumar 35, Aditya Kumar Gaurav 3/31) bt Coimbatore 142 in 48.2 ovs (D Aswath 43, S Ricky Praveen 6/29). Vellore 302/9 in 50 ovs (R Nithish Kumar 87, V Prem Kumar 54, J Naveen 34, KS Tejas 31) bt Theni 87 in 28.4 ovs (Mohammed Tibiyan 3/18, J Naveen 3/32). Villupuram 101 in 41.3 ovs (R Rajagiri 4/33, D Sushil Rhaj 3/22) lost to Thiruvallur 103/3 in 16.1 ovs (R Ram Arvindh 31 n.o.). Ramanath­apuram 133 in 38 ovs (P Kannan 35, R Kaleeswaran 44 n.o, P Mariyappan 3/27, GM Ajay Ganesh 4/35) lost to Tiruchirapalli 135/9 in 37.3 ovs (M Sountharapandi 4/22). Dharmapuri 77 in 28.2 ovs (T Sugan 3/15, T Prasath 5/15) lost to Tiruvarur 81/6 in 23 ovs (SK Dharun 3/38). Krishnagiri 132 in 44.5 ovs (IT Hariharasuthan 36 n.o, K Meganathan 3/32) bt Karur 128 in 37.2 ovs (VP Diran 4/25, S Mohana Kumar 3/21). Pondicherry 93 in 23.1 ovs (A Mohamed Faraz 5/33) lost to Kanyakumari 96/2 in 10 ovs.

Thiruvallur win

K Nirmal Kumar’s 7 for 9 helped Thiruvall­ur to thrash Tiruvarur by ni­ne wickets in the TNCA U-14 inter-districts tournament.

Brief scores: Tiruvarur 60 in 21.4 ovs (K Nirmal Kumar 7/9) lost to Thiruvallur 61/1 in 10.1 ovs. Tiruchirapalli 266 in 47.1 ovs (S Karthick 34, R Aakash 42, R Rahul 3/55) bt Theni 128 in 49.4 ovs (D Rithik 35 n.o, N Vedeshwaran 3/9). Madurai 120 in 39.5 ovs (KS Vikram Dharsan 5/15) lost to Kanch­eepuram 121/3 in 23 ovs (P Tejesh 40, R Prasidh Ram 40 n.o.). Nagapattinam 178 in 45.2 ovs (BG Devarjun 33, K Rishikeswaran 56, A Karunmeswaran 5/23) bt Sivagangai 55 in 34.5 ovs (Sasikiran 3/5, Devarjun 3/7). Tirunelveli 223 in 50 ovs (RK Jayant 95, AP Pragadeesh Kumar 30, J Sharugeshan 3/46, S Sachin 3/32) bt Tirupur 138 in 49.4 ovs (P Khush Bardia 35, G Muthu Saran 3/26). Villupuram 271/4 in 50 ovs (DR Ela­­­­­­­­­mpriyan 45, A Siga Ponmudi 67 n.o.) bt Po­­ndicherry 67 in 27.1 ovs (S Sathish Kumar 5/19).