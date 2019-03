BCCI senior women's T20: Tamil Nadu women get better of Meghalaya

By Express News Service

CHENNAI: MD Thirushkamini's all-round display (66, 2/1) helped Tamil Nadu thrash Meghalaya by 127 runs in a BCCI senior women’s T20 match in Mumbai on Friday.

Brief scores: Tamil Nadu 172/2 in 20 ovs (N Niranjana 67 n.o, MD Thirushkamini 66) bt Meghalaya 45 in 20 ovs (SB Keerthana 3/3). Inter-college cricket U Mukilesh’s all-round performance (57 and 3/28) helped Vivekananda College beat TKRIMS (Hyderabad) in a men’s quarterfinal match of the Pavit Singh Nayar Memorial All- India inter-college T20 tournament.

Men’s quarters: MCC 96/9 in 20 ovs (DV Pranaush 3/20, S Arun 3/14) lost to Guru Nanak Stars 99/3 in 16.3 ovs (VB Hariharan 47 n.o); Loyola 170/4 in 20 ovs (D Sudhan 80 n.o, MS Sanjay 34) bt Pachaiyappa’s 75/7 in 20 ovs (KM Sharan 4/14); Guru Nanak 214/4 in 20 ovs (R Sathyanarayan 75, D Anchit 44, R Rajan 43) bt QMC 61 in 19.2 ovs; RKM Vivekananda 168 in 19.1 ovs (U Mukilesh 57, PP Kumar 44, E Sanketh 3/24) bt TKRIMS (Hyderabad) 143/9 in 20 ovs (U Mukilesh 3/28).

Women’s quarters: Dr MGR Janaki 113/5 in 20 ovs (V Priyanka 31, E Mathi 3/11) lost to Ethiraj 114/3 in 17.3 ovs (CD Priya 42 n.o). Raja excels N Raja’s 4/19 propelled Kallakuruchi CC to a onewicket victory against United CC A in a first division match of the TNCA-Villupuram DCA league. Brief scores: Sunny Sachin CC 267 in 50 ovs (K Krishna Kumar 80, E Vasantha Kumar 64, S Kasinathan 3/56) bt SK XI 235 in 43.3 ovs (S Velmurugan 95, K Kalainesan 40, N Sulthan 4/50); United CC A 146 in 36.1 ovs (D Suresh 50, N.Raja 4/19) lost to Kallakuruchi CC 148/9 in 28.2 ovs (S Senthil Kumar 4/61).