Siddharth bowls Alwarpet to victory

CHENNAI: M Siddharth’s 7 for 46 (match haul 12/123) paved the way for Alwarpet CC to defeat Globe Trotters by 17 runs on the final day of the TNCA Senior Division league match played at MRF-Pachaiyappa’s college grounds here on Saturday.

In another match at SSN College grounds, Karan Kalia’s 5 for 29 (match haul 10/67) propelled Madras Cricket Club to defeat CromBest by 140 runs.

Brief scores: At MRF-Pachaiyappa’s: Alwarpet 91 & 256 bt Globe Trotters 181 & 149 in 41 ovs (M Siddharth 7/46). Pts: Alwarpet 8 (44); Trotters 0 (27); At IC-Guru Nanak: Young Stars 277 & 119 in 65 ovs (S Swaminathan 38, Rahil Shah 4/58, R Sai Kishore 3/26) drew with Vijay CC 349 in 101.4 ovs (KB Arun Karthick 44, Abhinav Mukund 117, Malolan Rangarajan 40, R Silambarasan 4/94) & 18/2 in 2.2 ovs. Pts: Vijay 5 (39); Stars 2 (38); At CPT-IP: Grand Slam 266 drew with India Pistons 336/9 decl. in 125 ovs (GV Vignesh 74, M Prabhu 71, M Abhinav 7/106). Pts: Pistons 5 (28); Grand Slam 2 (39); At IIT(Madras)-Chemplast: MRC ‘A’ 478 drew with Jolly Rovers 375 in 115.2 ovs (B Aparajith 53, Ankeet Bawane 137, R Sathish 117). Pts: MRC-A 5 (31); Rovers 2 (39); At SSN: MCC 214 & 154 in 50.4 ovs (J Syed Mohammed 31, Wilkins Victor 4/36, S Mohanraj 3/37) bt CromBest 144 & 84 in 30.5 ovs (L Ganesh 36, Karan Kaila 5/29). Pts: MCC 8 (30); CromBest 0 (10). At TI - Murugappa: Nelson 810/8 decl. in 221.2 ovs (S Karthik 147, Anand Subramanian 92, Manan Sharma 114, V Subramania Siva 180, Swapnil K Singh 67, Robin Bist 121 n.o, Yuvaraj 3/90) drew with TI Cycles 118/5 in 46 ovs. Pts: TI 3 (24); Nelson 3 (31).

Sachin shines

Sachin Omprakash Katariya’s 88 helped Indian Bank Sports and Recreation Club to beat Royapettah Cricket Club by seven wickets in a TNCA-Third Division ‘B’ zone league match.

Brief scores: III Division B’: Royapettah CC 186 in 48.2 ovs (M Sadiqulameen 53, P Ravindra Babu 37, MA Atheeq Ur Rahman 4/59) lost to Indian Bank S&RC 188/3 in 32 ovs (Sachin Omprakash Katariya 88, Mitchell Anthony Mannays 46); Cosmopolitan Club 226/9 in 50 ovs (R Rajiv 52, K Maha Deeraj 3/34) bt Rising Stars CC 212 in 48.4 ovs (R Chokkalingam 47, V Sasikaran 37, T Nitish Joyal 5/52). IV Division ‘C’: Bharath Petroleum Corporation Club 244 in 49 ovs (M Logeshwaran 65, M Shiva Ram 50, Midhul Manoj 4/47, S Prithvi Raj 3/49) bt Tiger CC 138 in 30.4 ovs (H Sathish Babu 30, Tharun Jaganathan 3/39, R. Senthil Kumar 3/10); Prithvi CC 215/7 in 50 ovs (A Aasrit 63, R Kaleeswaran 3/29) lost to Chatnath RC 218/8 in 43.3 ovs (M Vasisht 47, N Balasubramani 39, R Yashwanth 4/26); Ranji CC 232/9 in 50 ovs (R Rohit 84, S Sunil 4/54, P Arun Kumar 3/52) lost to Minerva CC 235/7 in 33.1 ovs (S Sunil 69, P Arun Kumar 61, S Nitish 3/32, TA Sanjay 3/57).