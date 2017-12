CHENNAI: SV Hasini of SDAT Dolphin clocked 00:49:47s and created a new meet record in 50m breast stroke event in the girls Group V segment of the 29th winter state aquatic championship. Pramiti Gnanasekar of ASP set a new mark in 25m freestyle event in the Girls Group VI category with a timing of 00:17.26s.

Results: (only winners): Boys: Group I: Freestyle: 50m: VS Gokulnath (SDAT Dolphin, 00:25.20s); 200m: H Rakkesh (Turtles, 02:06.55s); 800m: H Rakkesh (Turtles, 09:08.48s); Breast stroke: 100m: B Akash Navin (TSPA, 01:15.67s); Butterfly: 100m: VS Gokulnath (SDAT Dolphin, 00:59.07s); 200m: VS Gokulnath (SDAT Dolphin, 02:17.80s); Group II: Freestyle: 50m: M Dayyaan Ahamed (SDAT Shakthi, 00:28.58s); 800m: H Sai Ganesh (Turtles, 09:57.60s);

Breast stroke: 100m: V Vinayak (SDAT Velachery, 01:15.90s); Butterfly:100m: P Sanjay (SDAT Shakthi, 01:13.52s); 200m: SB Janarthan (SDAT Theni, 02:45.59s); Group III: Breast stroke: 50m: Jashua Thomas (Balakrishna MHS, 00:36.88s) Butterfly: 100m: S Karthikeyan (ORCA, 01:12.90s); Group IV: Freestyle: 50m: V Kaveen Raj (Turtles, 00:32.55s); Group V: Breast Stroke: 50m: S Srinivas (SDAT Dolphin, 00: 47.35s); Butterfly: 50m: Sai Aditya (ORCA, 00:38.47s); Girls: Group I: Freestyle: 50m: R Sivateja (SDAT Dolphin, 00:30.57s); 200m: R Sivateja (SDAT Dolphin, ­0­2:24.38s); 800m: V Jothi (NLC, 103:50.30s); Breast stroke: 100m: S Kaviya (SDAT Dolphin, 01:31.66s); Butterfly: 100m:

RV Srilakshmi (P K D, 01:23.67s); 200m: RV Srilakshmi (P K D, 03:06.51s); Group II: Freestyle: 50m: Maanya Mukta Manesh (Marina, 00:30.13s); 800m: V Varsha (Chennai Corpn, 10:25.31s); Breast Stroke: 100m: S Jaya Sruthi (Turtles, 01:27.12s); Butterfly: 100m: V Varsha (Chennai Corpn, 01:16.41s); 200m: B Benita Joylin (NLC, 03:20.11s); 50m: P Preshetha (SDAT Dolphin, 00:33.73s); Group V: Breast stroke: 50m: S V Hasini (SDAT Dolphin, 00:49.47s); N Harini Nandha Kumar (SDAT ASP, 00:52.24s); SH Yaavnaa (Turtles, 00:53.09s); Butterfly: 50m: K Shakthi Shivani (SDAT Pudukkottai, 00:41.72s); Group VI: Freestyle: 25m: Pramiti Gnanasekar (ASP, 00:17.26s); N Shreenithi (TSPA, 00:17.94s); Shakti Ishwar Prasad (ORCA, 00:18.16s).

Ganesh shines

S Ganesh’s unbeaten 50 paved the way for Don Bosco to beat Nellai Nadar by 10 wickets in the semifinals of the junior Super Kings inter-school T20 championship on Friday.

Brief scores: Semifinals: PSBB Millennium 100 in 19.5 ovs (Vikram Satheesh 34; Ram Arvindh 3/12) lost to AVM Rajeshwari 102/3 in 14.4 ovs (Ram Arvindh 44, A Magesh 28). Nellai Nadar 96/9 in 20 ovs lost to Don Bosco 100/0 in 13.3 ovs (S Ganesh 50 n.o, V Abishek 43 n.o).