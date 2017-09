CHENNAI: Second seed Sasi Kumar Mukund defeated Dalwinder Singh 6-1, 6-3 to enter the quarterfinals of the PS Kailasam ITF men’s Futures tennis championship. Only three of the eight seeds survived to reach the quarterfinals on Wednesday. In another match, Netherland’s Colin Van Beem got the better of Vinayak Sharma Kaza 7-6 (8), 1-6, 6-3.

Results: Singles (II round): Sasi Kumar Mukund bt Dalwinder Singh 6-1, 6-3; Clement Larriere (Fra) bt Cameron Silverman (USA) 3-6, 6-2, 7-6 (5); Arjun Kadhe bt Tae-Woo Lee (Kor) 7-5 (retd.); Colin Van Beem (Ned) bt Vinayak Sharma Kaza 7-6 (8), 1-6, 6-3; Kelsey Stevenson (Can) bt Lucas Gomez (Mex) 6-3, 6-4; Seong-Gook Oh (Kor) bt Jui-Chen Hung (Tpe) 6-2, 6-2; Haadin Bava bt Ranjeet Virali-Murugesan 6-3, 6-3; Jayesh Pungliya bt Ju-Hae Moon (Kor) 6-1, 6-0.Doubles (II round): Arjun Kadhe/Rishabdev Raman bt Yu Hsiang Chiu (TPE)/Jui-Chen Hung (TPE) 2-6, 7-5, 10-7; Mohit Mayur Jayaprakash/Vinayak Sharma Kaza bt Yurii Dzhavakian (UKR)/Jessy Kalambay (SUI) 6-3, 6-2.

Vignesh, Anirudh shine V Vignesh Raja (4 for 27) and PB Anirudh (3 for 15) helped Mylapore Recreation Club ‘B’ beat Sridhar CC by 65 runs in a Fourth Division B Zone league match of the TNCA. Brief scores: IV Division ‘B’: Mylapore Recreation Club ‘B’ 172/4 in 26 ovs (R Prabhu Dhev 59, Saurav Gaur 54) bt Sridhar Cricket Club 107/9 in 26 ovs (V Vignesh Raja 4/27, PB Anirudh 3/15)Venkateswara Cricket Club 209/48.4 ovs (S Abdul Khadeer 42, T Bharath 41, V Yuvaraj 3/54, N Subhash 3/45) bt Sounder Cricket Club 151/38.5 ovs (B Tamil Selvam 4/40). Nungambakkam Cricket Club 187/48.4 ovs (B Pradeep Pandian 60, R Gowtham 52, P Suresh Kumar 4/57, P Subramani 3/47) bt Perungalathur Cricket Club 176/45.5 ovs (G Saran Prethium 63, P Subramani 50, V Ganesh 3/33). Book Sellers XI 192/8 in 50 ovs (S. Kumar 3/75) bt Gandhi Nagar Starlets Cricket Club 107/35.5 ovs (Bodavarapu 5/38, MA Stephen Raj 3/10).