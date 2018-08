Indrajith century guides Jolly Rovers to victory over Vijay CC

By Express News Service

CHENNAI: Riding on B Indrajith’s unbeaten ton, Jolly Rovers defeated Vijay CC by four wickets in the VA Parthasarathy Memorial Trophy limited-overs tournament at IIT-Chemplast grounds on Tuesday.

Brief scores: At IIT-Chemplast: India Cements Vijay 244/9 in 50 ovs (L Suryapprakash 54; Piyush Chawla 4/43, DT Chandrasekar 3/47) lost to Sanmar Jolly Rovers 249/6 in 49 ovs (B Indrajith 112 n.o, B Anirudh Sitaram 46). At SSN: Kalpathi Young Stars 95 in 32 ovs (M Abhinav 4/8, Abhishek Tanwar 3/33) lost to India Cements Grand Slam 96/4 in 27.5 ovs.

At SRMC: Sanmar Alwarpet 256/9 in 50 ovs (R Kavin 55, Swapnil Gugale 49; M Ashwin 3/52) lost to Take Solutions MRC ‘A’ 259/8 in 48.2 ovs (NS Chaturved 50, Arpit Vasavada 39; Swapnil Gugale 4/31). At MA Chidambaram: India Pistons 201 in 49.4 ovs (S Harish Kumar 53, M Prabhu 39; R Alexandar 3/35, S Kishan Kumar 3/35) lost to Kalpathi CromBest 205/7 in 46 ovs (S Ganesh 52). At TI Murugappa: TI Cycles 128 in 44.5 ovs (M Ganesh Moorthi 3/14) lost to MCC 131/2 in 14.1 ovs (Naushad Shafi Shaikh 83, Akshay Srinivasan 36 n.o). At MRF-Pachaiyappa’s: Nelson 244 in 49.1 ovs (KH Gopinath 70, Manan Sharma 69; S Radhakrishnan 4/51) lost to Globe Trotters 245/9 in 49.5 ovs (Sumant Jain 77, Y Venugopal Rao 44, X Thalaivan Sargunam 41; M Suresh Babu 3/43).

Fardeen shocks Kevin

Qualifier Fardeen Qamar beat sixth-seed Kevin Patel 6-4, 6-2 in the boys’ second round of YMCA-TTT ITF juniors tennis meet.

Results: (all singles): Boys: Dipin Wadhawa bt Ishan Sethi 6-3, 3-6, 6-3; Bikramjeet Chawla bt Shivank Bhatnagar 6-4, 6-0; Megh Bhargav Patel bt Nishant Dabas 6-3, 6-1; Naithaolin Calvin Golmei bt Sarthak Suden 4-6, 7-5, 6-1; VM Sandeep bt Depender 6-0, 7-6 (5); Fardeen Qamar bt Kevin Patel 6-4, 6-2. Girls: Chandrika Joshi bt Kaavya S 7-5, 6-4; Aanya Goel (USA) bt Aakshya Suresh 6-2, 6-3; Sharanya G bt Srujana R 6-1, 6-4; Prerna Vichare bt Meghana M 6-0, 6-0.

Central Excise win

Central Excise hammered Food Corporation of India 10-1 in a league match of the Chennai Hockey Association Super Division League at the Mayor Radhakrishnan stadium.

Results: Central Excise bt Food Corporation of India 10-1; Indian Bank bt TN Police 3-2.