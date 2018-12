Cueist Jonah leaves a big Mark

By Express News Service

CHENNAI: Jonah Mark Antony of TNBSA won a double at the 35th Tamil Nadu state ranking sub-junior and junior billiards and snooker championship, organised by Erode Billiards and Snooker Association at Erode.

Results: (finals): Billiards: Sub-Junior: Jonah Mark Antony (TNBSA) bt Pranavnath (Madurai) 181-112. Junior: Jonah Mark Antony (TNBSA) bt Rakesh (PSBA-CBE) 326-301. Snooker: Sub-Junior: Pranavnath (MDU) bt Aadesh Kotari (Q lounge) 62-29, 63-14. Junior: Aadesh Kotari (Q-lounge) bt Pranavnath (MDU) 91-35, 69-44, 63-22.

Varun blanks Kaja

MCC’s Varun Kumar blanked Kaja of Madurai 3-0 in a Group ‘B’ match of the 35th state ranking snooker league.

Results: Group A: Prabhu G (MGC) bt Velumani (Tiruppur) 3-0, Velumani (Tiruppur) bt Ramesh (Erode) 3-1, Veda Vignesh (Q-Tricks) bt Velumani (Tiruppur) 3-1, Pratish (TNBSA) bt Ramesh (Erode) 3-1. Group B: Varun Kumar (MCC) bt Kaja (Madurai) 3-0, Saranraj (CBE) bt Kaja (Madurai) 3-1, Md Hassan (TNBSA) bt Saranraj (CBE) 3-2, Siddharth Rao (MCC) bt Md Hassan (TNBSA) 3-0.

Three cheers for Sunil

S Sunil Vignesh’s 3 for 39 for Delphi TVS was the highlight of the tied game against Michelin Tyres in the 15th Lucas TVS-Thiruvallur DCA Trophy limited overs tournament. Batting first, Delphi TVS made 196/8 in their quota of 30 overs.

Brief scores: Group A: Delphi TVS 196/8 in 30 ovs (M Savari Ananth 41, P Dhingaran 38, A Iyyappan 33, R Rajesh 32, B Balaji 3/46, M Ramachandran 3/29) tied with Michelin Tyres 196 in 30 ovs (D Saravanan 47, E Manikandan 33, B Balaji 32, S Sunil Vignesh 3/39).

Nishanth stars

Riding on Nishanth’s 82, AVM CA beat Maruthi CA by 30 runs in the Velammal Cricket School U-12 tournament.

Brief scores: U-12: Evergreen CA 166/3 in 30 ovs (Krishnakanth 65, Jessan Emanuel Santhosh 53) bt Kedar CA ‘B’ 74 in 20 ovs (Abinav 3/12). AVM CA 187/1 in 25 ovs (Nishanth 82, Badree 76) bt Maruthi CA 157/6 in 25 ovs (Manoran Kumar 84, Rithik 39).