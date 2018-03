CHENNAI: Flying Gravity fought hard to beat Chennai Shuttle Kings 3-2 in the Tamil Nadu Badminton League on Saturday. Akshaya Arumugam defeated Praveen S of Chennai Shuttle Kings in straight sets 15-7, 15-12. Meanwhile, Jhaver Smashers got the better of Lanson Knights 5-0. Results: Flying Gravity bt Chennai Shuttle Kings 3-2.

Women’s singles: Akshaya Arumugam bt Praveen S 15-7, 15-12; Men’s singles: Kishore S lost to Kevin Arokiya Walter 15-12, 14-15, 12-15; Men’s doubles: Mohan Raj/ Bhuvanesh bt Mohanakrishnan RS/ Harshan RN 15-9, 13-15, 15-9; Jr boys doubles: Vikash Prabhu/Arun Sreevatsan lost to Rithvik Sanjivee/Koushiik 13-15, 12-15; Mixed doubles: Poornima Cheruku/ Velavan bt Manasseh/Chandana 15-6, 15-11.

Jhaver Smashers bt Lanson Knights 5-0. Women’s singles: Dhanyaa bt Arul Bala 13-15, 15-10, 15-12; Men’s singles: Naveen P bt Kaveen Dharanirajan 15-9, 15-12; Men’s doubles: Senthil Vel/Lokesh Vishwanathan bt Mohamed Rehan/Balamanikandan 15-13, 6-15, 15-7; Jr Boys Doubles: Srayas/Murugappa bt Kawin Thangam/ Anirudh P 15-7, 15-5; Mixed doubles: Varshath/Thanushree R bt Nazeer Khan/ Ramya Thulasi 13-15, 15-13, 15-8.

Ashik, Kousik score tons

N Mohammed Ashik’s 111 and J Kousik’s 109 helped Coimbatore beat Kancheepuram by 147 runs in the semifinals of the TNCA inter-district U-23 tournament.

Brief scores: Coimbatore 319 in 49.1 ovs (N Mohammed Ashik 111, J Kousik 109, Vignesh S Iyer 5/65) bt Kancheepuram 172 in 35.3 ovs (V Bharath Hariharan 47, M Abhinav 3/44).