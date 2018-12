Nalini shocks Kavyasree, advances into semifinals

By Express News Service

CHENNAI: MVM’s Nalini Amrutha defeated school-mate and top seed B Kavyasree 3-0 in the girls’ sub-junior quarterfinals of the state table tennis championship on Saturday.

Results: Men: Pre-quarterfinals: Nithin Thiruvengadam (Dena) bt R Santhoshkumar (RTTA) 11-8, 11-8, 11-4; Nithin Narayanan (CTTF) bt L Sachin (SRSA) 7-11, 11-5, 11-4, 13-15, 11-8; Prabhakaran (SRSA) bt Piyush Sagar (ERD R) 11-8, 11-5, 11-4; Anandraj (MVM) bt K Sudhakar (ICF) 11-4, 11-6, 11-6; Abinay (CTTF) bt Anas Irshad (CTTF) 11-9, 16-14, 11-6; D Ananth (Ransa) bt Sivanandha Seshadri (ITRC) 11-7, 11-6, 8-11, 11-3; G Vinod (SRSA) bt M Subash (AGORC) 3-11, 11-9, 8-11, 11-9, 11-9; Veeraaraghavan (ESIC) bt S Nikhil (CTTF) 5-11, 11-7, 11-9, 11-5. Girls: Sub-junior: Quarterfinals: Nalini Amrutha (MVM) bt Kavyasree B (MVM) 11-1, 11-5, 11-9; Sathvika (KGI) bt KS Kavyasree (MVM) 11-9, 12-10, 11-8; Shreya Shivkumar (Ch Ach) bt A Priyadharshini (AKG) 9-11, 11-4, 12-10, 11-6; Lakshitha (SLM) bt S Hirthika (LTTA) 2-11, 11-9, 15-13, 12-10. Women: Quarterfinals: CR Harshavardhini (RBI) bt Serah Jacob (CTTF) 14-12, 10-12, 11-5, 11-9, 11-8; Shanmathi (JAW) bt TR Shruthi (Ch Ach) 8-11, 11-8, 11-9, 11-4, 11-6; N Vidya (ITRC) bt M Nithyashree (Ch Ach) 14-12, 2-11, 11-6, 7-11, 11-5; Reeth Rishya (IOC) bt P Pavithra (VINWIN) 11-9, 11-7, 11-8, 8-11, 11-6.

Baroda hold Tamil Nadu

S Lokeshwar’s unbeaten 70 helped Tamil Nadu draw against Baroda on the final day of the Col CK Nayudu Trophy U-23 tournament played at GSFC grounds in Vadodara.

Brief scores: Baroda 592/9 decl drew with Tamil Nadu 371 (S Lokeshwar 112, S Swaminathan 116 n.o; Rishi T Arothe 7/105) & 150/8 (S Lokeshwar 70 n.o, M Siddharth 30 n.o). Points: Baroda 3; Tamil Nadu 1.