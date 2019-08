Karan grabs limelight with unbeaten ton

By Express News Service

CHENNAI: S Karan’s unbeaten century (109 n.o) paved the way for Sethu Bhaskara to beat Arsha Vidya Mandir by six wickets in the TNCA City Schools U-16 tournament for C Ramaswamy Trophy.

Brief scores: Arsha Vidya Mandir 159/9 in 30 ovs (S Pranav 66, J Paaveen 3/15) lost to Sethu Bhaskara 163/4 in 22 ovs (S Karan 109 n.o). Union Christian 67 in 19.3 ovs (M Franklin 5/17, M Abiseck 3/9) lost to Lalaji Memorial Omega 68/1 in 8 ovs (V Kavin 31 n.o). AVM Rajeswari A 126/6 in 27 ovs (Akash Dev Kumar 39, J Nilesh 33 n.o) lost to Nellai Nadar B 127/6 in 27 ovs (RK Jayant 73). GT Aloha Vidhya Mandir 124 in 26.5 ovs (L Karthick 40) bt Devi Academy 114/5 in 29 ovs (B Sivaramakrishnan 57). Sir Sivaswami Kalalaya 100 in 30 ovs (V Hariharan 30, NC Sreevatts 3/10) lost to Vidya Mandir B 101/9 in 29.4 ovs. St John’s 67 all out in 26.5 ovs (R Adithya 4/12, R Jeeva Prasaanth 3/3) lost to Santhome A 68/1 in 9.5 ovs (MA Bharath Ram 32 n.o).

Dev to face Arjun in final

Dev V Javia of Gujarat defeated Kabir Hans of Odisha 6-7 (5), 6-2, 6-0 in the boys’ semifinals of the Adidas-MCC National Junior Tennis Championship. Dev will be up against Karnataka’s Arjun Sriram in the summit match. Arjun beat Khilendran Indrabalan of Kerala in straight sets (6-3, 6-3).

Meanwhile, Reshma Maruri of Karnataka had it easy against UP’s Kaavya Sawhney in the girls’ semis.

Results: Singles: Semifinals: Boys: Dev V Javia (GJ) bt Kabir Hans (OD) 6-7 (5), 6-2, 6-0; Arjun Sriram (KA) bt Khilendran Indrabalan (KL) 6-3, 6-3. Girls: Rashmikaa Shrivalli Bhamidipaty (TS) bt Sarah Dev (PB) 6-3, 7-5; Reshma Maruri (KA) bt Kaavya Sawhney (UP) 6-2, 6-1. Doubles: Finals: Boys: Sushant Dabas (HR)/KrishanHooda (HR) bt Madhwin Kamath (GJ)/Ajay Malik (HR) 7-5, 6-4. Girls: Salsa Aher (MH) / KaavyaSawhney (UP) bt Kashish Bhatia (DL) /Bela S Tamhankar (MH) 6-2, 6-2.