Aman gets the better of Kartik

By Express News Service

CHENNAI: Aman Dahiya defeated Kartik Saxena 7-6 (4), 6-1 in the boys’ first round of the YMCA-Triangle Tennis Trust ITF junior tennis tournament here.

Results: (Rd 1): Boys: Aman Dahiya bt Kartik Saxena 7-6 (4), 6-1; Chirag Duhan bt Heerak Vora 6-1, 6-4; Ritabrata Sarkar bt Hritesh Balmiki 7-5, 6-1; Deepender Grewal bt Girish Chougule 7-6 (4), 6-1; Rishi Pavethan bt Adhityan Manimaran 6-1, 6-2; Krishan Hooda bt Hithaesh Praveen 7-6 (3), 6-4; Nithilan Eric bt Chetan Prashant Gadiyar 1-6, 6-3, 6-2; Sushant Dabas bt Dhruv Hirpara 6-4, 7-6 (6). Girls: Sudipta Kumar bt Kundana Sri Bandaru 6-3,1-6, 6-3; Pooja Ingale bt Ameek Kiran Batth 6-4,1 -6, 6-4; Sanya Singh bt Shradha Chhabra 6-3, 6-0; Malvika Shukla bt Kanika Sivaraman 6-0,4-6, 6-4; Reshma Maruri bt Srujana Rayarala 6-4, 6-1; Ashawini Panwar bt Anjani Mahesh 6-3, 6-1; Adithi Are bt Naga Roshne 6-3,6-2.

CP School winners

Chennai Public School (Thirumazhisai) beat Sri Venkateshwara Vidyalaya by 63 runs in the final of the Jai Krishna memorial U-16 round robin tournament.

Chennai Public School 247/6 in 40 ovs (LK Tharun 93) bt Sri Venkateshwara Vidyalaya 184/7 in 40 ovs (S Hrithish 3/36). Special awards: Man of the final: B Hemanth (CPS). Best batsman: LK Tharun (CPS). Best all-rounder: Prapanchan (SVV). Best bowler: P Kishan (CPS). Best fielder: Nithish (DAV). Promising player: Vignesh (Sacred Heart MHSS).