Mukunth guides Globe Trotters to big victory

By Express News Service

CHENNAI: K Mukunth’s unbeaten 91 paved the way for MRF-Globe Trotters to hammer Nelson SC by 82 runs in the TNCA -VAP memorial trophy.

Brief scores: At Chemplast: Jolly Rovers 216 in 46.4 ovs (Akshay Wadkar 54, Abhishek Tanwar 4/25) lost to Grand Slam 217/4 in 46.4 ovs (Nidhish S Rajagopal 53, Bhargav Merai 73 n.o, Ambati Rayudu 47). Pts: Grand Slam 4 (6); Rovers 0 (0). At Guru Nanak: MRC ‘A’ 245/8 in 50 ovs (B Rahul 45, R Srinivasan 49, Prerak Mankad 63, M Mohammed 4/55) bt Vijay CC 184 in 43.3 ovs (N Jagadeesan 60, S Swaminathan 4/20, MS Sanjay 3/42). Pts: MRC ‘A’ 4 (8); Vijay 0 (4). At CPT– IP: AG’s Office 161 in 49.3 ovs (R Karthik Adithya 52, R Karthikeyan 3/29) lost to India Pistons 165/3 in 40.4 ovs (GV Vignesh 43). Pts: Pistons 4 (6): AG 0 (0). At Pachaiyappa’s: Globe Trotters 267/8 in 50 ovs (R Audhi Sachin 56, K Mukunth 91 n.o, Washington Sundar 40) bt Nelson 185 in 39.2 ovs (M Sridhar Raj 47, M Prabhu 44, S Radhakrishnan 4/45). Pts: GT 4 (8); Nelson 0 (2). At MAC: Alwarpet 217/9 in 50 ovs (B Sai Sudharsan 56, Ashwin Venkataraman 52) bt MCC 153 in 48.1 ovs (Akshay V Srinivasan 44, D Rahul 3/39, RS Jaganath Sinivas 3/21). Pts: Alwarpet 4 (4); MCC 0 (0). At SSN: Swaraj 169 in 40.5 ovs (A Aarif 54, D Gowri Shankar 41, R Rohit 3/20, S Mohan Prasath 3/44) lost to Young Stars 170/3 in 36.1 ovs (U Vishal 69 n.o, Ganesh Satish 51). Pts: Young Stars 4 (6); Swaraj 0 (4).

Badri stars for AVM

An all-round display by K Badri Sayee came in handy for AVM Rajeshwari to thrash St Patrick’s by ten wickets in the St Bede’s Trophy U-12 tournament.

Brief scores: St Patrick’s 132/9 in 30 ovs (S Kamesh 83, K Badri Sayee 3/25) lost to AVM Rajeswari 133/0 in 17.5 ovs (M Mohith Singh 64 n.o, K Badri Sayee 50 n.o). Modern School 87 in 29 ovs (M Velrakshith 4/11) lost to PSBB (KK Nagar) 89/4 in 18.1 ovs. St Michael’s Academy 131 in 26 ovs (Abhinav Rajesh 90, V Shavin 4/27) lost to PS SSS (Mylapore)134/3 in 21 ovs (Shashank 48, Dhaneesh 31). Chettinad Vidhyasaram 125 in 29.4 ovs (V Aniruth 38) bt Don Bosco 89 in 28.4 ovs (S Srivatsan 32).