Paddlers Ananth and Vidhya emerge champions in state ranking meet

CHENNAI: D Ananth of MVM beat R Anandha Raj of SRSA 5-11, 9-11, 14-12, 11-7, 11-9, 9-11, 11-4 in the men’s final of the NLC India Limited-6th Tamil Nadu state ranking table tennis tournament, organised by Cuddalore District Table Tennis Association. In the women’s final, N Vidhya of ITRC outplayed Sharmitha of SIVET 11-6, 11-5, 11-6, 11-3. Raghuraman, CGM NNTPP, gave away the prizes.

Results: Men: D Ananth (MVM) bt R Anandha Raj (SRSA) 5-11, 9-11, 14-12, 11-7, 11-9, 9-11, 11-4. Boys: Mini Cadet: Visruth (MST) bt K Sathyanarayanan (Theni) 11-6, 11-7, 11-3.Cadet: PB Abinandh (Ch Ach) bt Tejesram (SPTTC) 11-3, 11-4, 11-8. Sub-Junior: Navaneeth Kutty (Schram) bt P Raghuram (Vinwin) 11-8, 11-9, 11-6, 11-3. Junior: G Varun (SBOA) bt P Raghuram (Vinwin) 11-6, 11-7, 11-7, 5-11, 11-5. Youth: D Vishwa (KTTC) bt Sriram Kannan (Ch Ach) 11-7, 11-8, 11-7, 11-3.Women: N Vidhya (ITRC) bt Sharmitha (SIVET) 11- 6, 11-5, 11-6, 11-3. Girls: Mini-Cadet: M Ananya (Ch Ach) bt Bhuvanidha (Mdu) 11-7, 11-4, 11-13, 11-5. Cadet: N Sharvani (LTTA) bt Hanshini (MST) 11-9, 8-11, 12-10, 11-5. Sub-Junior: B Kavyasree (Jawahar) bt VS Nehal (Mdu) 11-8, 10-12, 11-7, 11-6, 11-9. Junior: B Kavyasree (Jawahar) bt DK Vedhalakshmi (MVM) 11-9, 9-11, 11-3, 11-9, 11-6.Youth: V Kowshika (Jawahar) bt R Santhana Ishwarya (Vinwin) 13-11, 11-3, 11-2, 14-12.

Sai sails into last four

Sai Avanthika blanked Viveha Sivaraman 7-0 in the women’s quarterfinals of the SSN Open 2K19 tennis tournament. Deepalakshmi Vanaraja, Devaki Sai, Sahaya Angelin Shalini were the other players to book a semifinal spot.

Results (Quarterfinals): Under-16: Boys: Kiruthik Kalyan bt Mukil Ramanan 7-4; Paul Cepha bt Dilli Babu 7-3; Krishna P bt Keerthivasan 7-3; Anish Froilan bt Varun Koushik 7-2. Girls: Abhinaya Catlyn Sweeton bt Sasmita 7-1; Deepalakshmi Vanaraja bt M. Varshini 7-1; Joel Nicholle bt Kavya Kirupa 7-1; Mridhulla Palanivel bt Vitula 7-4. Women: Sai Avanthika bt Viveha Sivaraman 7-0; Devaki Sai bt Megha Muthukumar (conceded); Deepalakshmi Vanaraja bt Kaavyaa Shri 7-1; Sahaya Angelin Shalini bt Mirudhula Palanivel 7-5.

Palani shocks Yathinder

Rookie Palani of Q-Lounge defeated experienced Yathinder Raj of SOS 3-1 in the All India Open snooker championship. In another match, Parthiban of Pnd beat PB’s Hruthick 49-42, 51-42, 62-41.

Results: Palani (QL) bt Yathinder (SOS) 50-29, 57-61, 58-41, 52-12; Abdul Rahman (QL) bt Vivek (CC) 54-37, 70-19, 51-50; Parthiban (Pnd) bt Hruthick (PB) 49-42, 51-42, 62-41; Moinsha (QBC) bt Hemanth (QL) 65-18, 49-7, 61-4; Juluvan (PND) bt Prakash (QL) 72-45, 76-48, 55 -71, 48-93, 58-25.