Adhitya raises bar in aquatic meet

By Express News Service

CHENNAI: D Adhithya of TSPA clocked 00:57.19 and set a meet record in the 100 metres butterfly event at the TNSAA 36th sub junior and 46th junior aquatic championship. In the 100m backstroke event, A Kausik Victo of TDSA, Tirunelveli emerged victorious with a timing of 01:01.45.

Winners: Boys: Group 1: 50m freestyle: P Vikkas (SDAT, Madurai) 00:24.87; 50m breaststroke: B Akash Navin (TSPA) 00:31.77; 100m butterfly: D Adhithya TSPA 00:57.19 (NMR); 100m backstroke: A Kausik Victo (TDSA, Tirunelveli) 01:01.45; 200m IM: D Adhithya (TSPA) 02:16.63. 800m freestyle: H Ahamed Azraq (Turtles) 09:08.32. Group 2: 50m freestyle: Jashua Thomas (Balakrishna MHSS) 00:26.35; 100m backstroke: Vissesh Parameshwar Sharma (Prime Star, Dubai) 01:02.25 (NMR); 800m freestyle: Sarvepalli Krishna Pranav (ORCA) 09:25.46. Group 3: 50m breaststroke: KM Aadhiseshaan (Amirtha CBE) 00:42.72. Girls: Group 1: 50m freestyle: Disha Sharma (SDAT Dolphin) 00:29.59; 50m breaststroke: SB Mohitha Shree (TSPA) 00:39.51; 100m backstroke: Ahana Thakur (Turtles) 01:12.24. 100m butterfly: Priyanga Pugazharasu (TSN Swim Club) 01:10.12; 200m IM: Priyanga Pugazharasu (TSN Swim Club) 02:37.26; 800m freestyle: DS Srenethi (SDAT Theni) 09:59.08. Group 2: 50m freestyle: B Yaksha (Chennai Corpn) 00:30.50; 100m backstroke: K Akshita (SDAT-Dolphin) 01:15.48; 800m freestyle: B Shakthi (ANSA, Dubai) 10:04.35. Group 3: 100m freestyle: Adwika G Nair (Jennys) 01:08.66.