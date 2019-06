Nitin crowned champion at table tennis tournament

By Express News Service

CHENNAI : V Nitin Thiruvengadam of Bank of Baroda defeated V Abinay 12-14, 11-5, 11-7, 11-2, 7-11, 11- 9 in the men’s final of the 1st Tamil Nadu state-ranking table tennis tournament.

Results: Men: V Nitin Thiruvengadam (BOB) bt V Abinay 12-14, 11-5, 11-7, 11-2, 7-11, 11- 9, Boys: Youth: R Santhosh Kumar (Jawahar) bt K Karthikeyan (MCC) 6-11, 12-10, 11-5, 12-10, 11-9. Junior: P Raghuram (Vinwin) bt S Karthikeyan (RTTA) 1-6, 9-11, 8-11, 9-11, 11-8, 9-11, 11-8, 11-9. Sub-Junior: S Tharun (MCC) bt P Raghu Ram (Vinwin) 11-5, 11-8, 11-8, 11- 9. Cadet: PB Abinanth (Ch Ach) bt Umesh (SDAT- Mdx) 11-2, 9-11, 9-11, 11-4, 11- 8. Mini Cadet: Vishruth Ram (MST) bt MS Harish (SSA ERD) 11-5, 11-9, 11-7.

Women: Amrutha Pushpak (RBI) bt S Shanmathi (Jawahar) 11-6, 11-9, 11-5, 11- 6. Girls: Youth: N Deepika (AKG) bt V Kowshika (Jawahar) 12-10, 10-12, 6-11, 11-5, 7-11, 11-9, 11-6. Junior: S Sharmitha (SIVET) bt Mariya Ancy (AKG) 11-8, 11-4, 4-11, 9-11, 11-6, 11- 5. Sub Junior: Naliki Amrutha (MVM) bt Mouriya Darshni (Hindu) 11-4, 11-9, 11-9, 11-9. Cadet: N Sharvani (LTTA) bt Hanshini (MST) 7-11, 11-7, 7-11, 11-7, 11-8. Mini-Cadet: M Ananya (Ch Ach) bt Bhuvanitha (Mdu) 11-4, 11-7, 11-6.

Aravinthan cracks ton

S Aravinthan’s 147 helped Sta­­­­­­­­­­­­­­ndard CC beat MAS CC in a Fi­r­st Division match of the TN­­­CA Thiruvallur DCA league. Brief scores: Standard CC 279/4 in 45 ovs (S Aravinthan 147 n.o, R Vivek 86, R Nilesh Subramanian 3/34) bt MAS CC 189 in 43.2 ovs (A Deepak 42, M Rakesh 41, G Vignesh 35, M Mathivanan 5/40, P Saravanan 3/42).

Valavanur beat Friends

Valavanur CC posted a six-wicket win over Friends CC in the first division of Villupuram District Association. Brief scores: Friends CC 88 in 19.2 ovs (A Partheepan 3/14, T Sirajudeen 3/1) lost to Valavanur CC 92/4 in 16.2 ovs (A Partheepan 27 n.o, K Murthi 30, K Lakshmanan 3/8). II-Division: Mahaveer CA 137 in 23.4 ovs ( M Kumerasan 26, E Mugilan 26, R Aresh Kumar 4/33) lost to Ny.Yg. Ind. CC 140/5 in 18.5 ovs (M Jayachandran 58 n.o, S Keerthivasan 41, A Ananadha Kumaran 3/26).

Tirupur Warriors win

Tirupur Warriors beat Villupuram Falcon Feathers 4-3 at the Tamil Nadu Badminton Super League.

Results: Pool A: Tirupur Warriors bt Villu­puram Falcon Feathers 4-3 (Men doub­les: Lokesh/Prasanth (Tirupur Warriors) bt Nav­een /Vimalraj (Villupuram) 15-10, 15-8; Mixed doubles: Velavan/ Sania Sikkandar (Villup­uram) bt Senthivel/Anees Kowser (Tirupur Warriors) 15-12, 15-6; Junior boys: Sankar Muthuswamy (Tirupur Warriors) bt Rithvik Sanjeevi (Villupuram) 15-6, 15-14; Junior Mixed doubles: Arunesh / Anushiya (Tirupur Warriors) bt Arun Sreevatsan / Deepta (Villupuram) 15-10, 15-10; Mens singles: Kishore S (Villupuram) bt Hari Vignesh (Tirupur Warriors) 15-12, 15-10).

Pool B: Chennai Flying Gravity bt Trichy Blasters 4-1 (Men’s singles: Manigandan (Trichy Blasters) bt Mahindravarman (Chennai Flying Gravity) 15-8, 15-7; Mixed doubles: Manigandan /Gnanadha (Chennai Flying Gravity) bt Nazeer Khan / Poornima (Trichy Blasters) 15-9, 15-12; Men’s doubles: Arjunkrishnan / Gobinath (Chennai Flying Gravity) bt Rajesh Krishnan / Chandramouli (Trichy Blasters) 15-12, 15-7; Junior Boys: Siddhanth Gupta (Chennai Flying Gravity) bt Anirudh J (Trichy Blasters) 15-4, 11-15, 15-8; Juniox Mixed doubles: Hariharan / Dhanyaa (Chennai Flying Gravity) bt Srivathsan / Anuprabha (Trichy Blasters) Points: 15-5, 15-14).