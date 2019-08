Arjun Sriram reaches quarters of junior tennis meet

By Express News Service

CHENNAI: Arjun Sriram of Karnataka defeated second seed Ajay Malik of Haryana 6-0, 6-0 in the boys’ pre-quarterfinals of Adidas-MCC national junior clay court championship.

Results: Boys (Rd 3): Arjun Sriram (KA) bt Ajay Malik (HR) 6-0, 6-0; Dev V Javia (GJ) Boopathy Sakthivel (TN) 7-5, 6-2; Chirag Duhan (HR) bt Madhwin Kamath (GJ) 6-7 (4), 6-2, 7-5; Kabir Hans (OD) bt Nitin Jaipal Singh (HR) 6-0, 6-2; Fardeen Qumar (RJ) bt Karan Singh (HR) 6-3, 6-7 (3), 6-4; Akhilendran Indrabalan (KL) bt Sushant Dabas (HR) 6-3, 7-6 (3); Krishan Hooda (HR) bt Lanka Suhith Reddy (TS) 7-6 (1), 7-6 (4); Uddayvir Singh (CH) bt Chetan P Gadiyar (GJ) 3-6, 7-6 (5), 6-1. Girls (Rd 2): Salsa Aher (MH) bt Prathiba Prasad Narayan (KA) 6-4, 6-1; Rashmikaa Shrivalli Bhamidipaty (TS) bt Jagmeet Kaur (DL) 6-4, 6-7 (4), 6-1; Vanshika Choudhary (UP) bt Bela S Tamhankar (MH) 6-2, 5-7, 7-5; Sarah Dev (PB) bt Bhakti Shah (TS) 6-2, 7-5; Vanshita Pathania (KA) bt Akanksha Nitture (MH) 6-3, 6-4; Kaavya Sawhney (UP) bt Suhitha Maruri (KA) 2-6, 7-6 (7), 6 -1; Reshma Maruri (KA) bt Sunskrithi Damera (TS) 6-3, 6-2; Kashish Bhatia (DL) bt Renee Singh (RJ) 6-4, 7-5.

Sarah Dev of Punjab in action

against Bhakti Shah |

Ashwin prasath

Snooker tourney

Ashish of Q Lounge beat Prashanth of Maharishi 69-10, 64-7 in MUC non-medallist snooker tournament.

Results: D Ganesh (MUC) bt MA Khayoom (YMCA, Vepery) 51-17, 48-8; Radesh (YMCA) bt Parthiban (Pondy) 66-54, 26-52, 65-30; Hassan (TNBSA) bt Motinath (Alumni) 52­-43, 72-35; Ashish (Q Lounge) bt Prash­anth (Maharishi) 69-10, 64-7; Salim (Snook City) bt Mueen (YMCA, Vepery) 21-61, 55-28, 57­-36; AK Ahmed (TNSC) bt PV Shyam­sun­dar Gupta (MUC) 53-33, 35-50, 49 -12; Sanjay (Snook City) bt Ajeesh (Cue Zone) 50-38, 71-50; Edwin (Cue Zone) bt Vishnu (Pondy) 67- 40, 62-32; Sridhi Sainath (Cue Zone) bt Shameer 51-17, 64-16; Julvan (Pondy) bt Ram Narayan (MUC) 72-49, 66-47.

JJ crowned champs

JJ Government School blanked Evanns MH­SS 3-0 in the final of SSN inter-school junior football meet.

Results: Final: JJ Government School (Sriperumbudur) bt Evanns MHSS 3-0. Third place: St Patrick’s AIHS bt Chinmaya Vidyalaya 4-2. Best player: Kamalesh (JJ Government School, Sriperumbudur).

Venkatesh in lead

GM MR Venkatesh of PSPB emerged as the sole leader, with five points after five rounds of Athens of the East first international Grandmaster chess tournament, organised by Ananthi Chess Academy.