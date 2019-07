Tamil Nadu’s Kaavya Palani in third round of MGC National Series U-18 tennis meet

By Express News Service

NEW DELHI: Kaavya Palani beat Aditi Narayan 6-3, 7-5 in the girls’ second round of the MGC National Series U-18 tennis meet. Results: Sanjana Sirimalla (TS) bt Suhitha Maruri (KA) 1-6, 6-3, 6-2; Kaavya Palani (TN) bt Aditi Narayan (KA) 6-3, 7-5; Adithi Are (TS) bt Naisha Srivastav (KA) 7-6 (4), 6-4; Akanksha Nitture (MH) bt Apurva Vemuri (TS) 6-2, 6-1; Kundana Bandaru (TN) bt Aarni Reddy (TS) 6-2, 6-3; Srujana Rayarala (TS) bt Miruthula Mahal­akshmi K (TN) 6-0, 6-4; Sanya Singh (HR) bt Sharon William (KA) 7-6 (2), 6-0; Miru­d­hula Palanivel (TN) bt Pavithra Reddy (AP) 6-2, 6-2; Saidiya Balaji (TN) bt Lavanyaa Sreekirishnan (TN) 6-1, 6-1; Pre­rna V Vichare (MH) bt Kanika Sivaraman (TN) 7-5, 6-3.

Rahman shines

Aashiq Rahman’s 4/49 helped Combined Districts restrict City XI to 186 on the first day of the TNCA U-19 City versus Combined Districts match. Brief scores: City XI 186 in 63.1 overs (R Anirudh Seshadhri 40, Aashiq Rahman 4/49) vs Combined Districts 71/3 in 24 overs.

Easy for top seeds

Top seeds had a smooth saili­ng in the first round of the 45th national sub-junior & 36th U-15 girls’ chess championship.

Results: Prawin K(TN) 0 lost to Raja Rit­hvik R (TAL) 1; Pranesh M (TN) 1 bt Aman Kumar (JHA) 0; Tawade Arnav (MAH) 0 lost to Rohith S (TN) 1; Pranav V (TN) 1 bt Mishra Kamad (MP) 0; Ethan V Johnson (TN) 0 lost to Samant Aditya S (MAH) 1.