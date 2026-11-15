US air travel hit by longest nationwide ground stop in a quarter century

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Passengers wait for their flights at George Bush Intercontinental Airport Saturday, Nov. 14, 2026, in Houston after the Federal Aviation Administration lifted nationwide ground stops.
An Avianca plane takes off at Washington Dulles International Airport and below, an American Airlines flight lands at Ronald Reagan Washington National Airport, in Arlington, Va., Saturday, Nov. 14, 2026.
Planes are parked on the tarmac at Dallas Fort Worth International Airport after the Federal Aviation Administration grounded all flights nationwide. United Airlines check-in kiosk are closed at Washington Dulles International Airport, in Chantilly, Va., Friday, Nov. 13, 2026.
A flight schedule board is displayed at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Va., after the Federal Aviation Administration grounded flights nationwide, Saturday, Nov. 14, 2026.
Federal Aviation Administrator Bryan Bedford (top), and Transportation Secretary Sean Duffy (bottom), speak during a news conference at the U.S. Department of Transportation, Saturday, Nov. 14, 2026, in Washington.