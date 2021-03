Kerala elections: Scrutiny completed, 110 candidates in fray

By Express News Service

KOCHI: With the scrutiny of nominations for the polls completed in the district on Saturday, 110 candidates have qualified to contest. While the district administration received 239 nominations, 129 were excluded from the list. The final list will be ready on Monday, the last day for withdrawal of nomination papers.

Perumbavoor

Eldos P Kunnappillil, Babu, Chitra Sukumaran, Ajmal, Arshad K M, Shihab, Babu and Sindhumol T P.

Angamaly

Roji M John, Sabu Varghese, Jyothilakshmi, Martin Paul, Velayudhan, Jose Thettayil and Stalin Nikathithara

Aluva: Anwar Sadat, Gopi Narayana Kurup, Sreelatha, Shelna Hussain, Sarala, Vishwakala Thankappan, Ajayan A G, Rashid and Shefrin.

Kalamassery

Abdul Ghafoor V E, V M Faisal, Sudheer, P S Unnikrishnan, P Rajeev, P S Jayaraj, Abdul Ghafoor, Nayana Unnikrishnan and P M K Bawa.

Ernakulam

Padmaja Sreekumar Menon, T J Vinod, Lasli Pallath, K S Anilkumar, Shaji George, Ashokan, Sisliamma, Seenulal, Sujith and Shaji.

Kochi

Tony Chammany, C G Rajagopal, Shiny Antony, Nipun Cherian, Rajneesh Babu and K J Maxi.

Vypeen

Deepak Joy, K N Unnikrishnan, K S Shaiju, Jose Chakkalakal and M K Mukundan.

Paravoor: K B Jayaprakash, Satyanesan, Nixon Antony, Prashanth, Vinu Pushkaran,

V D Satheesan, Biju and M D Nixon.

Tripunithura

K S Radhakrishnan, Rajesh Pyrod, M Swaraj, C B Ashokan, K Babu, K P Ayyappan and Arun Babu PC.

Muvattupuzha

C N Prakash, Matthew Kuzhalnadan, Gigi Joseph, C K Thampi and Eldo Abraham.

Kothamangalam

Shine K Krishnan, Joe Joseph, Anthony John, Aji Narayanan, Kuruvilla, T M Moosa, Shibu Thekkumpuram, Shibu Andro and Shibu Thekkan.

Thrikkakara

Jacob Jacob, Terry Thomas Edathotti, P T Thomas, Saji S, Riyas Yusuf, Dipin Dileep, P M Shibu, Krishnaprasad, Jinu, Binoj and Subin.

Kunnathunadu

Sujith P Surendran, Krishnan, Velayudhan, V P Sajeendran, Manikuttan, Renu Suresh, P V Sreenijan, Ramesh and Sujith K Surendran.

Piravom

Ranju P B, Anoop Jacob, Sindhumol Jacob, M Ashish, Sindhumol C and C N Mukundan.