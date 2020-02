Santhosh lifts Thiruvallur to solid total

By Express News Service

CHENNAI: S Santhosh Kumar’s 94 helped Thiruvallur declare at 331/9 against Kanyakumari on the first day of their TNCA inter-districts U-19 tournament semifinal. Brief scores (semifinals): Thiruvallur 331/9 decl in 76 ovs (S Santhosh Kumar 94, S Taarakesh 60 n.o, R Ram Arvindh 52, P Lithish Kumar 36; SC Ashek Milton 3/84) vs Kanyakumari 33/4 in 12 ovs. Salem 220 in 68 ovs (G Parthasarathy 37, SJ Krithick 37, S Rishikesh 32, S Arun 30; S David Allvin Nishanth 4/62) vs Kancheepuram 101/1 in 22 ovs (J Jasper Benjamin 33 n.o, R Yash 35 n.o).

Big victory for Goa

Sanjula S Naik’s 86 saw Goa hammer Tamil Nadu by 143 runs in their BCCI women’s U-23 one-dayer.

Brief scores: Tripura 139/8 in 50 ovs (Shiuli Chakraborty 40, Nikita Debnath 28; Mousumi Narah 3/27, Kakoli Saikia 3/33) bt Assam 112 in 48.4 ovs (Ruhina Pegu 32; Mampi Debnath 3/16, Puja Das 3/26); Points: Tripura 4 (8), Assam 0 (0). Goa 205/8 in 50 ovs (Sanjula S Naik 86, Shindiya Naik 47, Purvaja Verlekar 29; Eloksi Arun 4/44) bt Tamil Nadu 62 in 28.2 ovs (Sanjula S Naik 3/ 21); Points: Goa 4 (12), Tamil Nadu 0 (4). Haryana 162/9 in 50 ovs (Lasika Jangra 41; B Amisha 3/30) bt Uttarakhand 131 in 43.5 ovs (Megha Saini 34, Radha Chand 34 n.o); Points: Haryana 4 (16), Utarakhand 0 (12).