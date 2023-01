Antony Dhas smashes ton at SS Rajan T20 Trophy clash

By Express News Service

CHENNAI: Kanyakumari’s W Antony Dhas hit an unbeaten 74-ball 116 (10x4, 5x6) against Karur, helping his side post 172 for no loss in 20 overs during the SS Rajan T20 Trophy clash that happened in Villupuram on Wednesday.

T Saran supported Dhas with a handy 51 as Kanyakumari registered a 63-run victory.

Brief scores

At Tirupur: Kancheepuram 158/7 in 20 ovs (Rajagopalan 55) bt Thiruvarur 123/6 in 20 ovs (Balaji Ram 34; Dineshkumar 3/33); Sivagangai 61 in 10.2 ovs (Gowtham Thamarai Kannan 3/22; Abhinav 3/16) lost to Coimbatore 63 no loss in 5.1 ovs (Hari Nishaanth 41 n.o)

At Villupuram: Kanyakumari 172 no loss in 20 ovs (Antony Dhas 116 n.o, T Saran 51 n.o.) bt Karur 109/7 in 20 ovs; Perambalur 144/7 in 20 ovs (Ram Kumar 67) bt Thenkasi 135/8 in 20 ovs (Naresh 36; Sivakumar 4/27)

At Theni: Thanjavur 166/7 in 20 ovs (Bharanidharan 75, Arun kumaar 4/32) bt Pudukkottai 83 in 18.1 ovs (Selvamanikandan 45; G Kishoor 5/8); Nilgiris 89 in 19.5 ovs (Jai Surya 5/10) lost to Tiruvannamalai 93/3 in 15.1 ovs (Jai Simha 32)

At Thiruvallur: Ariyalur 110/7 in 20 ovs (Mohammed Saalim 52) lost to Namakkal 111/5 in 17.1 ovs (Sathish 42; Mohammed Saalim 3/8); Thoothukudi 129/8 in 20 ovs (Mathan Kumar 37, Rajalingam 36; Krishnan 3/16) lost to Dharmapuri 131/4 in 18.2 ovs (Ravi Kumar 42)

At Tiruchirapalli: Salem 115/8 in 20 ovs (Gowri Sankar 44) lost to Ranipet 117/3 in 17.2 ovs (Risheek Kumar 65 n.o); Ramanathapuram 144/9 in 20 ovs (Anantha Manikandan 49) bt Virudhunagar 85/8 in 20 ovs (Manoj Kumar 4/11)

At Chengalpattu: Chengalpattu 162/5 in 20 ovs (Santhosh Shiv 56; Vignesh S Iyer 50) bt Nagapattinam 129/9 in 20 ovs (Surender 68; Jabez Moses 4/28); Vellore 70 in 13.3 ovs (Rajkumar 32; Krupanandha 5/27) lost to Krishnagiri 73/3 in 14.4 ovs

At Dindugul: Dindigul 117/9 in 20 ovs lost to Madurai 118/5 in 16.5 overs (Francis Rokins 37 n.o); Cuddalore 207/6 in 20 ovs (Baskar 90, Sangara Lingam 53; Raja 3/33) bt Kallakurichi 149/5 in 20 ovs (Mohammed Ibrahim 76, T Balaji 39).

