Dr Sivanthi club in semis of volley championship

By Express News Service

CHENNAI: Dr Sivanthi Club, Chennai beat SRM 25-19, 26-24 in the women’s quarterfinals of the 69th senior state volleyball championship at S Veluchamy Nadar College, Madurai.Results: Men: SAI, Salem bt Chirstain Fellowship 25-14, 25-14, Veludayur, Tiruvarur bt Life Sports Academy 25-18, 25-13; Sathyabama bt St Peters 25-16, 25-22. Women: (quarterfinals): PKR Club bt St Joseph CoE, Chennai 25-21, 25-10; Tamil Nadu Police bt Panimalar 25-9, 22 -25, 25-10; SDAT She, Chennai bt GKM Foundation 25-27, 25-12; Dr Sivanthi, Chennai bt SRM 25-19, 26-24.

Prithvi advances to semifinals

Prithvi Sekhar had a comfortable 6-1, 6-3 win over Shashank Macherla of Telangana in the quarterfinals of the AITA pro-circuit men’s tournament held at MPTC-KTC courts. Elsewhere, Dhakshineswar Suresh beat Gokul Suresh 6-2,4-6,6-1.

Results: Quarterfinals: Dhakshineswar Suresh bt Gokul Suresh 6-2,4-6,6-1; Faisal Qamar bt Fahad Mohammed 6-1, 6-2; Siddharth Arya bt Armaan Bhatia 7-6 (4), 2-6, 7-6 (5); Prithvi Sekhar bt Shashank Macherla Theertha 6-1,6-3. Pre-quarterfinals: Dhakshineswar Suresh bt Krithik MS 6-2, 6-2; Gokul Suresh bt Kaivalya kalamse 6-4, 6-2; Faisal Qamar bt Rohit V 6-1,6-2; Fahad Mohammad bt Rudra Kapoor 6-4, 6-0; Siddharth Arya bt Ominder Baisoya 7-5, 6-4; Armaan Bhatia bt Dheeraj Kondancha 7-6 (1),7-5; Shashank Theertha bt Rithwik R 6-4,6-3; Prithvi Sekhar bt Deepak Senthil 6-3, 6-4.