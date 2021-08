Junior U-18 clay court tennis championships: Lakshmi breezes into third round

By Express News Service

CHENNAI: Lakshmi Prabha Arunkumar of Tamil Nadu defeated Radhika Rajesh Mahajan of Maharashtra 6-3, 6-1 in straight sets in the girls’ second-round match of the Tennishub-MPTA national junior U-18 clay court tennis championships.

Results: (2nd round): Boys: Chirag Duhan (HR) bt Himanshu Sharma (HR) 6-0, 6-1; Deep Munim (MP) bt Samar Bir Singh Sidhu (PB) 6-2, 6-4; Denim Yadav (MP) bt Agriya Yadav (HR) 6-2, 3-6, 6-0; Dhananjay Athreya (TN) bt Sandesh D Kurale 6-7 (4), 7-6 (5), 6-2; Daksh Prasad (MP) bt Tharakesh A (TN) 6-1, 4-6, 6-4; Saheb G Sodhi (MH) bt Kavin Karthik KS (TN) 6-2, 6-2; Mukil Ramanan (TN) bt Shyam Sundarr AS (TN) 6-4, 6-0. Girls: Reshma Maruri (KA) bt Rachita Talwar (DL) 6-0, 6-3; Tejsavi Dabas (DL) bt Deepalakshmi Vanaraja (TN) 6-0, 6-3; Lakshmi Prabha Arunkumar (TN) bt Radhika Rajesh Mahajan (MH) 6-3, 6-1; Riya Uboveja (GJ) bt Karthika Vijay (TN) 6-0, 6-0; Kundali Majgaine (UK) bt Janani Ramesh (TN) 7-6 (6), 6-3; Kaavya Palani (TN) bt Niharika Praveen Deshmukh (TS) 7-5, 6-4,

Aravind cracks unbeaten century

Ram Aravind’s 114 not out (91b, 9x4,6x6) was the highlight of SRM’s 82-run win over Little Hearts CA in the 51st All-India YSCA Trophy played here on Tuesday.

Summarised scores: SRM IST 228/7 in 30 ovs (Ram Aravind 114 n.o., Mohit Hariharan 32, Om Nitin 3/30) bt Little Hearts CA 146 /8 in 30 ovs (Kriba Nithyanand 53 n.o., Ajith Ram 3/22, Trilok Nath 3/5); Freyer International 196 in 30 ovs (Subramania Siva 48, Vivek 25, J Vignesh 3/4) bt Indian Bank 151 /8 in 26 ovs (Mitchell 48, Rajinikanth 37 n.o., Srikaran 4/20); IOB 131/4 in 15 ovs (Nirmal Kumar 63, Bharath Reddy 26) tied with AG’s office 131/8 in 15 ovs (S Dinesh 49, Ashwin Balaji 29, Vidyuth 3/44); Gurunanak College 104/4 in 15 ovs (Arun 55, S Aravind 33) bt YSCA ‘B’ 73/7 in 15 ovs (Thamarai Selvan 41 n.o., Gurjapneet Singh 5/6).