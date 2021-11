Yaavnaa, Arihant advance in Junior Open squash

By Express News Service

CHENNAI: Yaavnaa Saravanakumar of Tamil Nadu defeated Aadya Budhia (JR) 7-11, 11-5, 11-8, 11-6 in the girls Under-13 round of 16 match of the ISTAJunior Open held at ISTA, Chennai on Tuesday. In U15 boys, Arihant KS of TN beat state-mate Meyyappan P. In U17 boys, Krishna Mishra beat Rajasmin Sharma.

Results: Boys: Round of 16: U-15: Arihant K (TN) bt Meyyappan P (TN) 11-3, 11-3, 11-0; Rahul Sanjay Balakrishnan (KA) bt Lokesh S (TN)11-9, 9-11, 11-6, 9-11, 11-5; Udit Mishra (RJ) bt Dheer Hirani (TN) 11-8, 11-5, 11-1; Abhiraj Singh (UP) bt Hriday Rajani (MH) 11-7, 11-2, 11-4; Ekambir Singh (MH) bt Adeev Devaiah (KA) 11-6, 11-7, 11-6; Teerth Jilka (MH) bt Ishaan Kumar (KA) 11-1, 11-4, 11-1; Priyaan Thakker (MH) bt Neil Paswan (MH)11-6, 11-3, 11-3. U-17: Krishna Mishra (MP) bt Rajasmin Sharma (UP) 11-6, 11-2, 11-5; Meyyappan L (TN) bt Dhruv Jaitly (UK) 11-2, 11-5, 11-8; Arush Chatterjee (DL) bt Joseph George (MH) 11-3, 11-5, 11-3; Ashvin Ganesh (TN) bt Dhairya Shah (MH) 2-11, 11-8, 11-6, 11-4; Shaurya Bawa (DL) bt Sandhesh (TN) 11-9, 9-11, 11-6, 12-10; Adith Achpal (TN) bt Abhay S Vasudev (TN) 11-7, 11-4, 11-9; Rohan A Gondi (TL) bt Dishant Murjani (RJ) 11-4, 11-5, 11-7. Girls: Rd of 16: U-13: V Khandelwal (MH) bt Saanvi Kalanki (MP) 11-4, 11-1, 11-0; Sangamithra Shanmugam (TN) bt Eesha Shrivastava (MH) 10-12, 11-8, 11-6, 11-9; Yaavnaa Saravanakumar (TN) bt Aadya Budhia (JR) 7-11, 11-5, 11-8, 11-6; Aarika Mishra (MH) bt Anika Kalanki (MP) 11-1, 11-1, 11-4; Diva Shah (MH) bt Diva P (TN)11-3, 13-11, 11-7; Aishni Pathak (MP) bt Harshini Sri S (TN) 12-10, 11-6, 11-5; Kriya S (TN) bt Drishti Pawar (MH) 11-5, 11-5, 11-3; Sahana Kalaivanan (TN) bt Ananya Ganesh (TN) 11-1, 11-5, 11-6.

Akshay bags title

Akshay Bhusan of ITTC thrashed PV Ragav of PSBB 11-9, 9-11, 11-8, 11-2 in the boys’ U-11 final of the Tamizhaga Table Tennis Association state level open table tennis tournament.

Results: Boys: U-11: Akshay Bhusan (ITTC) bt PV Ragav (PSBB) 11-9, 9-11, 11-8, 11-2. U-13: Sathya Narayanan (Theni) bt Sanjay Aravind (SSA,Erode) 9-11, 11-7, 11-5, 11-7. U-15: Sathya Narayanan (Theni) bt S Megan (Achivers) 11-6, 11-4, 9-11, 11-7. U-17: B Vaibhav (Msk) bt Sidharth (Theni) 11-8, 7-11, 11-9, 11-7.

Girls: U-11: K Ananya (ITTC) bt Amritha (PSPB) 5-11, 11-5, 11-9, 11-8. U-13: Donniya (MDU) bt Dharshini (KTTC) 11-6, 11-6, 11-9. U-15: Buvanitha (MDU) bt Jaya Bharathi (ITTC) 11-7, 11-7, 11-9. U-17: BS Thanuja (KTTC) bt M Ananya (Achivers) 8-11, 8-11, 11-8, 13-11, 11-7.