Diya upsets Niyati to enter quarterfinals

By Express News Service

CHENNAI: Wild card Diya Ramesh defeated second seed Niyati Kukreti 0-6, 6-4, 6-4 in an exciting women’s singles pre-quarterfinals match of the TVS-ITF Junior U-18 tennis championship played at Madura college, Madurai.

Results: Singles: Pre-quarterfinals: Boys: Pratyaksh bt Kevin Titus Suresh 6-1, 6-4; Arya Ganapathy Kallambella bt Jayaprakash Brendan 6-3, 2-6, 6-3; Mohanram Victor (ESP) bt Sahita Samarth 6-2, 6-4; Jason David bt Rishivandhan Sadeesh Kumar 6-2, 6-4; Aarjun Pandit bt Kashit Nagrale 3-6, 6-3, 6-1; Vihaan Reddy bt Kandhavel Mahalingam 6-3, 7-5; Prabir Mukesh Chanda bt Swastik Sharma 6-3, 7-5; Aradhya Kshitij bt Levin Safoor Mydeen 6-2, 6-1. Girls: Asmi Adkar bt Diya Ketan Desai 6-0, 6-0; Devanshi Gohil bt Angel Patel 6-4, 7-5; Priyanka Rana (USA) bt Gia Alana Pereira 6-1, 6-0; Sree Syleswari Velmanikandan bt Diya Chaudhary 6-3, 6-2; Suhani Gaur bt Gagana Mohan 6-4, 6-3; Amodini Naik bt Shagun Kumari 6-2, 2-0 retd; Saily Prashantkumar Thakkar bt Danica Fernando 6-2, 6-4; Diya Ramesh bt Niyati Kukreti 0-6, 6-4, 6-4.

Azhar slams century

M Mohammed Azharuddeen’s breezy century (122) helped Jupiter Sports Club beat Indian Overseas Bank Staff Club in a second-division match of the TNCA league.

Brief scores: II Division: Park Town Recreation Club 201 in 47.2 ovs (Shubham Chaubey 85; S Shankar Ganesh 3/36, M Suresh 3/30) bt Southern Railway Institute 183 in 46.5 ovs (A Rakesh 50, S Shankar Ganesh 49 n.o; M Shajahan 4/35, J Jabez Moses 3/38).Jupiter SC 278/8 in 50 ovs (M Mohammed Azharuddeen 122, B Rahul 49; S Maniraj 3/67) bt Indian Overseas Bank Staff Club 235 in 46.4 ovs (SJ Krithick 49, Andimani Ganga Pradeep 42; SV Murugananatham 4/46).TI Cycles Sports and Recreation Club 152/8 in 50 ovs (R Aashish Kumar 62 n.o; J Vignesh 3/22) lost to Indian Bank Sports and Recreation Club 153/1 in 28.5 ovs (S Mitchell Anthony Mannays 82 n.o, S Risheek Kumar 69 n.o). Egmore Recreation Club 203 in 47 ovs (SJ Arun Kumar 62, G Sujith 51) lost to AG’s Office Recreation Club 208/5 in 43.5 ovs (S Ashwath 78, AdittyaVardharajan 77 n.o; B Iyappan 3/43). Parry’s Sports and Recreation Club 355/6 in 50 ovs (V Dinesh Kumar 125, Prashant Bhandari 105, S Siddharth 53; PA Abdul Bazith 3/69) bt RKS CA 289 in 48.3 ovs (Gaurav Ashok Jathar 103; R Paul Johnson 4/55). Aruna CC 155 in 42.1 ovs (B Surya 3/17) lost to Young Stars CC 158/3 in 35.3 ovs (Naushad Shafi Shaikh 78 n.o, M Vijay Kumar 53).

