District wise corona control room numbers for Karnataka released

By Express News Service

The state government has announced district wise COVID-19 Corona control room numbers. This is apart from the state-level control room numbers and the state food helpline number for labourers.

State COVID Control room numbers - 104,1075,080-46848600,080-66692000,9745697456, 080-1070, 9980299802

State Food Helpline number for labourers- 155214

Davangere- 08192-234034/08192-1077

Dharwad- 0836-1077/2447547

Gadag- 08372-239177/08372-1077

Hassan- 08172-2611111/1077

Haveri- 08375-249102/249102/249104

Kalauragi- 1047,08472278698,08472278677,08472278648,08472278604

Uttara Kannada- 1077,08382-229857

Kolar- 08152-243521

Koppal- 08539-225001

Kodagu- 08272220606/08272-1077

Bagalkote- 08354-236240,08354-236240/1077

Bellary 08392-1077,08392-277100,8277888866 (whatsapp)

Belagavi 0831-2407290(1077),0831-242484

Bengaluru Urban- 080-1077, 080-22967200

Bengaluru Rural- 080-2781021

Bidar- 18004254316

Chamarajanagara- 08226-1077,08226-223160

Chikkaballapur- 081561077/277071

Chikkamagaluru- 08262-238950, 08262-1077

Chitradurga- 08194-222050/222044/222027/222056/222035

Mandya- 082311077,08232-224655

Dakshina Kannada- 0824-1077,0824-2442590

Mysuru- 0821-2423800,0821-1077

Raichur- 08532-228559, 08532-1095,08532-1077,08532-226383,08532-226020

Ramanagara- 8277517672,080-27271195, 080-27276615,

Shivamogga- 08182-221010, 08182-1077

Tumakuru- 08162-1077/278787/251414/257368/252025/252321

Udupi- 9663957222,9663950222

Vijayapura- 08352-1077,08352221261

Yadgiri- 084373-253950, 9449933946