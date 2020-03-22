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Train services to be cancelled

Train No.16308 Kannur-Alappuzha Express will be partially cancelled between Ernakulam Junction and Alappuzha.

Published: 22nd March 2020 06:35 AM  |   Last Updated: 22nd March 2020 06:35 AM   |  A+A-

By Express News Service

KOCHI: Selected trains between Alappuzha and Ernakulam will be partially and fully cancelled from March 23 to April 3 as part of repair works at Kumbalam railway station in Ernakulam. Train No.66302 Kollam-Ernakulam (via Alappuzha) MEMU and Train No.66303 Ernakulam-Kollam (via Alappuzha) MEMU will be fully cancelled.

Train No.16308 Kannur-Alappuzha Express will be partially cancelled between Ernakulam Junction and Alappuzha. The train will run from Kannur to Ernakulam Junction. Train No.16307 Alappuzha-Kannur Express, will be partially cancelled between Alappuzha-Ernakulam Junction. The train will start from Ernakulam Junction. These trains will be operating on March 24, 28 and 31.

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