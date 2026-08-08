Power disruption in several areas in Bengaluru tomorrow

BENGALURU: To carry out maintenance work on the incoming and outgoing lines, transformer bays, 66kV bus Gos, 11kV bus and breaker maintenance, power supply will be disrupted from 10 am to 6 pm on Sunday in areas fed by the 66/11kV C station.

The affected areas are: Broadway Road, Cockburn Road, Station Road, Queen’s Road, Thimmaiah Road, Miller’s Road, Slaughter House Road, Cunningham Road and Cross, Ali Asker Road and Cross, Infantry Road, Chickpet Bazaar Road, Venkatappa Road, Muniswamy Road, Payappa Garden, Cemetery Road, Park Road, Nala Road, Noah Street, Chandni Chowk, Miller Tank Bund Road, Jasma Bhavan Road, Sultanji Gunta Road, Haines Road, Nandidurga Road, Benson Cross Road, Chinappa Garden, Promenade Road, Kemp Road, Netaji Road, Coles Road, Wheeler Road, Robertson Road, Cleveland Town, Bore Bank Road, Spencer Road, E Street, D Street, NP Street, Seppings Road, Bradshaw Street, Palace Talkies Area, Evening Bazaar, New Market Road, OPH Road, R No. 2nd Street, Jain Temple Road, Miller Tank Road, Bowring Hospital Area, Connaught Road, Edward Road, Indian Express Area, Visvesvaraya Tower Area, Police Commissioner’s Office Area, MEG Centre, Kensington Road, Raj Bhavan Area, Vasanth Nagar, Palace Grounds Area, Vidhana Soudha, Vikasa Soudha and surrounding areas.

Consumers can dial 1912 to lodge complaints.