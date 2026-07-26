Power supply to be suspended in several parts of Chennai on Tuesday for maintenance works

CHENNAI: Power supply will be suspended in several parts of Chennai on Tuesday (July 28) to facilitate various maintenance works. Supply is expected to be restored before 2 pm, subject to the completion of the works.

The affected areas are:

IT Corridor: MCN Nagar and Extension, Foundry Road, Pillaiyar Koil Street, SBI Colony, Gangaiamman Koil Street, 200 Feet Radial Road, Post Office Street, Vembuliamman Koil Street, Theradi Street, Panchayat Road, Kulakkarai Street, Arumugam Avenue, Kumaran Nagar, Anand Nagar, R.E. Nagar, Balaji Nagar, Vinayaga Nagar, Sai Nagar, Maple Avenue, Selvaganapathy Avenue, Saravana Nagar, Corporation Road, Selvakumar Avenue, Seevaram, Thanikachalam Street, Ramachandran Street, Kamaraj Street, Industrial Estate Road, M.G. Road, Balavinayagar Avenue, Prakasam Street, Ellaiamman Nagar, Sripuram Salai, Raman Nagar, OMR, Thirumalai Nagar and Annex, Ramappa Nagar, CBI Colony, Rajiv Nagar, Velachery Main Road, IIT Colony, Menatchipuram, Manohar Nagar and VGP Santhi Nagar.

Ramapuram: Manapakkam, Krishna Court, C.R.R. Puram, Krishna Nagar, Periyar Salai, Indra Nagar, M.G.R. Nagar, Sriram Garden, Lakshmi Nagar, Pillaiyar Koil Street, Micro Marvel, Dharmarajapuram, Casagrand Woodside and Castle, and TVS Emerald.

Medavakkam: Patel Company Salai, Erikkarai Street, CBI Colony 1st to 7th Streets, Velachery Main Road, BHEL Nagar 1st to 5th Streets, Sivagami Nagar, Pajanai Koil Street, Pillaiyar Koil Street, Ranganathapuram and Prince College.

Valasaravakkam: Virugambakkam and Alwarthirunagar.

Nolambur: S and P Garden, VGN Monte Carlo, SRR Nagar, Raja Garden area, Gurusamy Road, Nolambur Phase I and II, Union Road, VGN Nagar Phases I to IV, Blocks 1 to 8, Kambar Salai, Kavimani Salai, Bharathi Salai, Annamalai Avenue, Meenakshi Avenue, Reddy Palayam Avenue, MCK Layout, MGR University, Panan Solai Street, Madha Koil area, Perumal Koil area, Gajalakshmi Nagar, Vembuli Amman area, Sri Ram Nagar, Pachaiyappan Nagar, Sakthi Nagar and Padasalai Street.

Adambakkam: Nilamangai Nagar, Kesari Nagar, Shanthi Nagar, Surendar Nagar, Bharathidasan Street and Bharat Nagar.

Tambaram: Sembakkam, Ranga Colony, SB Colony, Nethaji Street, Bhavananthiyar Street, RB Avenue 1st to 5th Streets, Venugopal Samy Nagar, Bharathidasan Street and Maruthi Nagar.