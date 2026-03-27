Traffic curbs across Hyderabad for Sri Ramanavami Shobha Yatra on March 27

HYDERABAD: The Hyderabad Traffic Police have announced diversions at several junctions in the city in view of the Sri Rama Navami Shobha Yatra on Friday, from 9 am to 9 pm.
The procession will move from Seetarambagh Temple to Hanuman Vyayamshala School in Sultan Bazar via Bhoiguda Kaman, Mangalhat PS Road, Jali Hanuman, Dhoolpet, Puranapul, Gandhi Statue, Jummerath Bazar, Chudi Bazar, Begum Bazar Chatri, Barthan Bazar, SA Bazar Mosque, Shankar Sher Hotel, Gowliguda Chaman, Ram Mandir Kaman, Putlibowli X Road, Andhra Bank X Road, DMHS X Road, Sultan Bazar X Road and Royal Plaza T-Junction (Balaji Tiffins).
Due to the diversions, heavy congestion is expected between 9 am and 9 pm at Begum Bazar Chatri, SA Bazar, Afzalgunj T-Junction, Shivaji Bridge Junction, CBS–Rangmahal Y-Junction, Putlibowli X Road, Koti Andhra Bank, GPO Abids, MJ Market, Chaderghat, Kachiguda X Road and Nimboliadda.