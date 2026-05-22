Ministry of Railways regularise two train services from Charlapalli to Tirupati, Bhubaneswar

HYDERABAD: The Ministry of Railways has approved the regularisation and introduction of two weekly express train services connecting Charlapalli with Tirupati and Bhubaneswar.
According to South Central Railway, Train No. 17443/44 Tirupati-Charlapalli-Tirupati Weekly Express has been introduced by regularising the existing special train services. The Tirupati-Charlapalli Weekly Express (Train No. 17443) will operate every Thursday from May 28, while the return service, the train (17444), will run every Friday from May 29.
The train departing from Tirupati at 4.30 pm will reach Charlapalli at 8.25 am the next day. In the return direction, the train will leave Charlapalli at 4.20 pm and arrive in Tirupati at 7.30 am on Saturday.
The Railways has also introduced Train No. 17067/68 Charlapalli-Bhubaneswar New-Charlapalli Weekly Express by regularising the existing weekly special train.
Train No. 17067 Charlapalli-Bhubaneswar New Weekly Express will commence operations from May 25, every Monday, while Train No. 17068 Bhubaneswar New-Charlapalli Weekly Express will begin from May 26, operating every Tuesday.