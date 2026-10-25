Bharat Gaurav train embarks on 10-day pilgrimage

HYDERABAD: The Bharat Gaurav tourist train began its 58th journey from Secunderabad Railway Station on Saturday, embarking on a 10-day pilgrimage covering six destinations — Ayodhya, Varanasi, Baidyanath Dham, Prayagraj, Puri and Konark.
Themed ‘Ayodhya-Kashi: Punya Kshetra Yatra with Baidyanath Dham’, the tour will run from October 24 to November 2. The itinerary includes darshan at the Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya, Kashi Vishwanath temple, Triveni Sangam in Prayagraj, Baba Baidyanath temple and Jagannath temple in Puri, besides a visit to the Konark Sun Temple, according to a release.
The train was flagged off on Saturday by Secunderabad Divisional Railway Manager R Gopalakrishnan, IRCTC Group General Manager P Raj Kumar and South Central Railway Chief Public Relations Officer A Sridhar.
In Telangana, passengers can board or deboard at Secunderabad, Charlapalli, Kazipet, Warangal and Khammam. In Andhra Pradesh, the designated stations are Vijayawada, Gudivada, Bhimavaram, Tanuku, Nidadavolu, Rajahmundry, Samalkot, Tuni, Duvvada, Pendurthi near Visakhapatnam and Vizianagaram.