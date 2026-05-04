Manipal Hospital CME initiative unites paediatric experts on blood and heart care

VIJAYAWADA: Manipal Hospital, Vijayawada, in collaboration with the Indian Academy of Pediatrics (IAP), hosted a CME programme titled “From Blood to Heart” to advance integrated pediatric care.
The forum united paediatricians and specialists to address haematology, oncology, and cardiology, with sessions on bleeding disorders, CAR-T therapy, stem cell transplantation, and cardiac emergencies. Case-based discussions highlighted early diagnosis, multidisciplinary coordination, and evidence-based treatment.
Experts from Manipal, Rainbow, and Omega Hospitals contributed, underscoring CME’s role in improving pediatric outcomes across Andhra Pradesh.
Manipal Live Bariacon 2026
Manipal Hospitals hosted “Manipal Live Bariacon 2026”, a one-day conclave on advanced bariatric interventions. Gastroenterologists, surgeons, and healthcare professionals engaged in live surgical demonstrations, including intra-gastric balloon placement, endo scopic sleeve gastroplasty, and complex bariatric procedures.
Discussions covered incretin-based obesity management and dietary strategies.