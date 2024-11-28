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100 Stunning Travel Destinations That Prove Bengaluru is a Wanderer’s Paradise

From serene hill stations to thrilling adventure trails, explore the best getaways near Bengaluru. From waterfalls to vineyards, discover tranquil spots and thrilling adventures near Bengaluru.
Wiki Image: Looking for weekend getaways near Bengaluru? Check out our guide to 100 incredible travel spots, perfect for nature lovers, history buffs, and adventurers
Wiki Image: Looking for weekend getaways near Bengaluru? Check out our guide to 100 incredible travel spots, perfect for nature lovers, history buffs, and adventurers
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Here’s a curated list of 100 travel destinations around and in Bengaluru, spanning historical sites, nature spots, adventure activities, religious places, and urban attractions:

Within Bengaluru

  1. Lalbagh Botanical Garden

  2. Cubbon Park

  3. Bangalore Palace

  4. Tipu Sultan’s Summer Palace

  5. Vidhana Soudha

  6. ISKCON Temple

  7. Bannerghatta National Park

  8. Ulsoor Lake

  9. Commercial Street

  10. Wonderla Amusement Park

  11. Jawaharlal Nehru Planetarium

  12. National Gallery of Modern Art

  13. Visvesvaraya Industrial and Technological Museum

  14. Nandi Temple (Bull Temple)

  15. St. Mary’s Basilica

  16. Innovative Film City

  17. Orion Mall & World Trade Center

  18. Phoenix Marketcity

  19. UB City Mall

  20. Chinnaswamy Stadium

Nature Escapes Around Bengaluru (Within 100 km)

  1. Nandi Hills (60 km)

  2. Skandagiri Hills (62 km)

  3. Ramanagara Hills (55 km)

  4. Savandurga Hill (48 km)

  5. Chunchi Falls (60 km)

  6. Hesaraghatta Lake (35 km)

  7. Manchinbele Dam (40 km)

  8. Makalidurga (60 km)

  9. Thottikallu Falls (TK Falls) (35 km)

  10. Devarayanadurga (70 km)

  11. Anthargange Caves (70 km)

  12. Kanakapura Nature Camp (55 km)

  13. Turahalli Forest (20 km)

  14. Big Banyan Tree (Dodda Alada Mara) (28 km)

  15. Thattekere Lake (40 km)

Historical and Cultural Sites Around Bengaluru

  1. Lepakshi Temple (120 km)

  2. Chitradurga Fort (200 km)

  3. Bhoga Nandeeshwara Temple (60 km)

  4. Shivagange Hill (50 km)

  5. Belur and Halebidu (220 km)

  6. Somanathapura Temple (140 km)

  7. Mysore Palace (150 km)

  8. Tipu Sultan’s Fort, Srirangapatna (130 km)

  9. Melukote (140 km)

  10. Talakadu (140 km)

Wildlife and Adventure Spots

  1. Bheemeshwari Adventure Camp (100 km)

  2. Kabini Wildlife Sanctuary (210 km)

  3. Bandipur National Park (220 km)

  4. Ranganathittu Bird Sanctuary (130 km)

  5. Nagarhole National Park (220 km)

Hill Stations and Scenic Spots

  1. Coorg (Kodagu) (260 km)

  2. Chikmagalur (240 km)

  3. Ooty (Udhagamandalam) (270 km)

  4. Wayanad (290 km)

  5. BR Hills (Biligiri Ranganatha Hills) (180 km)

Lakes and Rivers

  1. Honnamana Kere Lake (260 km)

  2. Shivanasamudra Falls (130 km)

  3. Gaganachukki and Bharachukki Falls (135 km)

  4. Jog Falls (400 km)

  5. Hogenakkal Falls (150 km)

Religious and Spiritual Spots

  1. Shravanabelagola (140 km)

  2. Dharmasthala (290 km)

  3. Kukke Subramanya Temple (280 km)

  4. Gokarna (485 km)

  5. Kollur Mookambika Temple (400 km)

Offbeat Getaways

  1. Sakleshpur (220 km)

  2. Agumbe (350 km)

  3. Hampi (350 km)

  4. Badami, Aihole, and Pattadakal (450 km)

  5. Sandur Valley (350 km)

Adventure Parks & Trails

  1. Kunti Betta Trek (120 km)

  2. Kabbal Durga Night Trek (80 km)

  3. Ramadevara Betta (Sholay Hills) (50 km)

  4. Muthathi Forest (100 km)

Art and Culture

  1. Nrityagram Dance Village (30 km)

  2. Janapada Loka Museum (50 km)

Weekend Getaways

  1. Yercaud (230 km)

  2. Pondicherry (310 km)

  3. Mahabalipuram (360 km)

  4. Chennai (350 km)

  5. Munnar (480 km)

Wine and Culinary Experiences

  1. Grover Zampa Vineyards (40 km)

  2. Heritage Winery (50 km)

Camping and Stargazing

  1. Kanakapura Jungle Lodges (60 km)

  2. Coorg Camping Sites (250 km)

  3. Kabini Stargazing (210 km)

Beaches and Coastal Escapes

  1. Karwar (530 km)

  2. Udupi Beaches (400 km)

  3. Murudeshwar (480 km)

  4. Maravanthe Beach (450 km)

Cultural Festivals and Events

  1. Mysuru Dasara (150 km)

  2. Hampi Utsav (350 km)

Eco-Tourism

  1. Dubare Elephant Camp (250 km)

  2. Coorg Spice Plantations (250 km)

  3. Nilgiris Biosphere Reserve (300 km)

Educational Tours

  1. Jawadhu Hills Astronomy Camp (160 km)

  2. Mysore Sand Sculpture Museum (150 km)

Short Road Trips

  1. Chikballapur (60 km)

  2. Madhugiri Fort (100 km)

  3. Horsley Hills (160 km)

This list includes destinations catering to different interests and ensures you’ll find something suitable for every type of traveler! KMs are approximate.

Bengaluru nature Image
Bengaluru nature Image

Lists Compiled by Mk Singh.

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