100 Stunning Travel Destinations That Prove Bengaluru is a Wanderer’s Paradise

Here’s a curated list of 100 travel destinations around and in Bengaluru, spanning historical sites, nature spots, adventure activities, religious places, and urban attractions:
Lalbagh Botanical Garden
Cubbon Park
Bangalore Palace
Tipu Sultan’s Summer Palace
Vidhana Soudha
ISKCON Temple
Bannerghatta National Park
Ulsoor Lake
Commercial Street
Wonderla Amusement Park
Jawaharlal Nehru Planetarium
National Gallery of Modern Art
Visvesvaraya Industrial and Technological Museum
Nandi Temple (Bull Temple)
St. Mary’s Basilica
Innovative Film City
Orion Mall & World Trade Center
Phoenix Marketcity
UB City Mall
Chinnaswamy Stadium
Nandi Hills (60 km)
Skandagiri Hills (62 km)
Ramanagara Hills (55 km)
Savandurga Hill (48 km)
Chunchi Falls (60 km)
Hesaraghatta Lake (35 km)
Manchinbele Dam (40 km)
Makalidurga (60 km)
Thottikallu Falls (TK Falls) (35 km)
Devarayanadurga (70 km)
Anthargange Caves (70 km)
Kanakapura Nature Camp (55 km)
Turahalli Forest (20 km)
Big Banyan Tree (Dodda Alada Mara) (28 km)
Thattekere Lake (40 km)
Lepakshi Temple (120 km)
Chitradurga Fort (200 km)
Bhoga Nandeeshwara Temple (60 km)
Shivagange Hill (50 km)
Belur and Halebidu (220 km)
Somanathapura Temple (140 km)
Mysore Palace (150 km)
Tipu Sultan’s Fort, Srirangapatna (130 km)
Melukote (140 km)
Talakadu (140 km)
Bheemeshwari Adventure Camp (100 km)
Kabini Wildlife Sanctuary (210 km)
Bandipur National Park (220 km)
Ranganathittu Bird Sanctuary (130 km)
Nagarhole National Park (220 km)
Coorg (Kodagu) (260 km)
Chikmagalur (240 km)
Ooty (Udhagamandalam) (270 km)
Wayanad (290 km)
BR Hills (Biligiri Ranganatha Hills) (180 km)
Honnamana Kere Lake (260 km)
Shivanasamudra Falls (130 km)
Gaganachukki and Bharachukki Falls (135 km)
Jog Falls (400 km)
Hogenakkal Falls (150 km)
Shravanabelagola (140 km)
Dharmasthala (290 km)
Kukke Subramanya Temple (280 km)
Gokarna (485 km)
Kollur Mookambika Temple (400 km)
Sakleshpur (220 km)
Agumbe (350 km)
Hampi (350 km)
Badami, Aihole, and Pattadakal (450 km)
Sandur Valley (350 km)
Kunti Betta Trek (120 km)
Kabbal Durga Night Trek (80 km)
Ramadevara Betta (Sholay Hills) (50 km)
Muthathi Forest (100 km)
Nrityagram Dance Village (30 km)
Janapada Loka Museum (50 km)
Yercaud (230 km)
Pondicherry (310 km)
Mahabalipuram (360 km)
Chennai (350 km)
Munnar (480 km)
Grover Zampa Vineyards (40 km)
Heritage Winery (50 km)
Kanakapura Jungle Lodges (60 km)
Coorg Camping Sites (250 km)
Kabini Stargazing (210 km)
Karwar (530 km)
Udupi Beaches (400 km)
Murudeshwar (480 km)
Maravanthe Beach (450 km)
Mysuru Dasara (150 km)
Hampi Utsav (350 km)
Dubare Elephant Camp (250 km)
Coorg Spice Plantations (250 km)
Nilgiris Biosphere Reserve (300 km)
Jawadhu Hills Astronomy Camp (160 km)
Mysore Sand Sculpture Museum (150 km)
Chikballapur (60 km)
Madhugiri Fort (100 km)
Horsley Hills (160 km)
This list includes destinations catering to different interests and ensures you’ll find something suitable for every type of traveler! KMs are approximate.
Lists Compiled by Mk Singh.