Amritsar: Priests and 'ragis', hymn singers, perform 'kirtan' as devotees offer prayers inside the sanctum sanctorum of the Golden Temple on Guru Nanak Jayanti, in Amritsar, Punjab, Tuesday, Nov. 24, 2026.Photo | PTI
Amritsar: A woman lights 'Diyas' at the illuminated Golden Temple during Guru Nanak Jayanti, in Amritsar, Tuesday, Nov. 24, 2026. Photo | PTI
Amritsar: A volunteer serves 'langar' to devotees at the Golden Temple on Guru Nanak Jayanti, in Amritsar, Punjab, Tuesday, Nov. 24, 2026.Photo | PTI
Amritsar: Sikh devotees take a dip in the holy sarovar at the Golden Temple on Guru Nanak Jayanti, in Amritsar, Punjab, Tuesday, Nov. 24, 2026.Photo | PTI
Amritsar: Volunteers at the Golden Temple on Guru Nanak Jayanti, in Amritsar, Punjab, Tuesday, Nov. 24, 2026.Photo | PTI
Congress leader Rahul Gandhi offers prayers at a gurudwara on the auspicious occasion of Guru Nanak Jayanti.Photo | @RahulGandhi X
Seeking blessings on the occasion of Guru Nanak Dev Ji’s Prakash Purab, Haryana CM visits golden temple to offer prayers.Photo | X
BJP Leader Raghav Chadha and Perneeti Chopra visited golden temple on the auspicious occasion of Guru Nanak Jayanti.Photo | X