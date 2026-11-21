The Bharatiya Janata Party (BJP) has announced a fresh set of appointments to its Other Backward Classes (OBC) Morcha, naming national vice presidents, general secretaries, secretaries and other office-bearers.
The appointments were announced by BJP national president Nitin Nabin and will take effect immediately, according to a communication issued by the party's central office.
Jogen Mohan from Assam, Mamata Mohanta from Odisha, Sangam Lal Gupta from Uttar Pradesh, Babanrao Ravji Choudhary from Maharashtra, Sat Prakash Rana from Delhi, Arjun Sahani from Bihar and Sangeeta Balwant Bind from Uttar Pradesh have been appointed national vice presidents.
Gajendra Yadav from Delhi, Pramod Madhwaraj from Karnataka and Lalit Chandrakar from Chhattisgarh have been named national general secretaries.
The seven national secretaries are Dashrathji Thakor from Gujarat, T Varatharajan from Tamil Nadu, Sanjeev Kumar alias Bablu Bhagat from Jharkhand, Sarita Jangid from Haryana, Kadaganchi Ramesh from Telangana, Vaibhav Panwar from Madhya Pradesh and Bhim Kumar Sahu from Bihar.
Radheshyam Yadav from Uttar Pradesh has been appointed national treasurer, while Sanjay Kumar Gurjar and Dr Arun Yadav, both from Delhi, have been named national office secretary and co-office secretary, respectively.
Ajay Gupta from Bihar has been appointed media coordinator.
Parikshit Dagar from Delhi will head the social media team as coordinator, with Pradeep Mahaur Soni from Madhya Pradesh as co-coordinator.
Prof Pankaj Choudhary from Delhi has been appointed policy and research coordinator. Ashutosh Behera from Odisha and Rahul Yadav from Uttar Pradesh will serve as co-coordinators.
The party also announced the initial list of national executive committee members, including Sanjeev Rangaiya from Andaman and Nicobar Islands, Srinivas Rao Kantubukta from Andhra Pradesh, Rajiv Ranjan alias Vishal Yadav from Bihar and Sanjeev Verma from Chandigarh.
(With inputs from ANI)